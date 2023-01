Razstava o požaru na Krasu

Minulo leto je zaznamoval tudi katastrofalen požar na Krasu, največji v zgodovini Slovenije, ki je izbruhnil 15. julija in v 17 dneh zajel kar 3705 hektarjev površin. Z ognjem sta se poleg skoraj 15.000 gasilcev spopadali tudi vojska in policija, z različnimi aktivnostmi pa so se v reševanje življenj in premoženja vključile tudi razne druge službe, civilna zaščita, Zavod za gozdove Slovenije, zdravstvena služba.

Navdihujoča je bila velika množica prostovoljcev, ki so bodisi skrbeli za hrano in pijačo, zbirali prispevke za gasilce bodisi pomagali pri izsekovanju protipožarnih presek. V Parku vojaške zgodovine so ob koncu leta v sodelovanju z Uradom Vlade RS za komuniciranje pripravili fotografsko razstavo izbranih slovenskih fotografov in novinarjev, ki so v svoje objektive zajeli apokaliptično dogajanje tistih dni, pa tudi napore vseh, ki so se borili z ognjeno stihijo. Postavljena je na zunanjih kubusih pred vhodom in bo na ogled do septembra.