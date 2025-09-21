Razstava o piranskem trgu, ne le kulisa za turiste, tudi prostor za domačine (FOTO)

Na Tratinijevem trgu, ki ga večina obiskovalcev pozna z razglednice mesta, se je ustavil čas. Med kavarnami in sprehajalci so namreč postavili panoje z desetimi zgodovinskimi fotografijami trga – od dni, ko je bil še mandrač, do današnje podobe enega najlepših trgov na svetu.

Avtor razstave z naslovom Trg, ki združuje, Slobodan Simič - Sime, je ob odprtju obiskovalce popeljal skozi zgodbe in poudaril, da si domačini ne želijo, da mesto ostane izvirno le po bleščečih fasadah, zunanjosti in zgodbah, temveč tudi po ljudeh, ki imajo radi njegovo kulturo in zgodovino, tesno povezano z morjem.

Nova, 15 metrov visoka jambora so leta 2013 postavili ročno, na star način.

Fotografija iz leta 1894, ko je bil današnji Tartinijev trg še mandrač.

Tudi sam sem bil nekajkrat statist, tako kot večina vas.

Prazen in tuj

»Tu, kjer zdaj stojimo, bi pred stoletji plavali v morju,« je začel ob prvi fotografiji iz leta 1894 in nadaljeval: »Takrat je bil tu še mandrač – zaprt zaliv za barke. Toda prostor je postal vse bolj nevzdržen: smrad, fekalije, smeti in pomanjkanje prostora za vse večje barke meščanov ter ribičev so ga spremenili v razvojno oviro mesta. Junija 1894 so ga zasuli s kamenjem iz šestih okoliških kamnolomov, ki so ga tja navozili z barkami.«

Po njegovih besedah je tako Piran glede na velikost mesta dobil največji trg na svetu. A domačini ga sprva niso odobravali. Zanje je bil velika, neuporabna površina. »Bil je prazen, tuj, skoraj nepotreben,« je povedal Sime. Pirančani so bili po eni strani vajeni prejšnjega pogleda na svoje barke, ne pa na tako obsežno in prazno površino med ozkimi ulicami in majhnimi trgi mesta. Dva mogočna kamnita nosilca za drogove zastav, ki sta do zasutja stala pred občinsko palačo, so leto kasneje prestavili na vhod na trg, kjer stojita še danes. »Sta iz 15. stoletja, spadata še v čas Beneške republike in z vklesanimi podobami predstavljata dragocen spomin,« je razložil.

Velikan in množica

Kot kažejo stare fotografije, domačini novega trga dve leti niso vzeli za svojega. To se je spremenilo 2. avgusta 1896, ko so na njem postavili veličasten spomenik izjemnemu someščanu – glasbenemu velikanu Giuseppeju Tartiniju. Odkritja se je ob pestrem dogajanju po mestu udeležila ogromna množica ljudi od blizu in daleč, kakršne Piran še ni doživel. Dogodek je Piran in njegov novi trg predstavil vsej Evropi; postal je osrednji prostor za številne kulturne, družabne in politične dogodke, domačini pa so ga končno sprejeli za svojega.

Okoli leta 1898 so na trgu zasvetile plinske svetilke, a le ob določenih dneh in ob posebnih dogodkih.

Živahen trg v 70. letih prejšnjega stoletja

Nekoč je v Piranu živelo šest tisoč ljudi, danes nas je manj kot tisoč.

Ob koncu 19. stoletja je trg z vse več prireditvami klical po večerni osvetlitvi. Okoli trga so se začele odpirati kavarne in kantine – po Simičevih navedbah jih je bilo kmalu osem. Okoli leta 1898 so postavili plinske svetilke, ki pa so gorele le ob posebnih priložnostih. Plin so pridobivali iz plinarne na Bernardinu. Pirančani so bili v naslednjih letih zelo napredni. Oktobra 1909 se je na trgu prvič ustavil trolejbus, ki je imel tu začetno in končno postajo. Slaba tri leta kasneje ga je zamenjal tramvaj. Oba sta vozila skozi Portorož do železniške postaje v Luciji in bila za domačine izjemno pomembna; ker jim Porečanke ni uspelo pripeljati do Pirana, so našli drugo rešitev. Trolejbus in tramvaj sta dala trgu in nastajajočemu turističnemu Portorožu mestni, svetovljanski značaj. »Bil je vedno poln ljudi, prihajali so po nakupih, kmetje so prinašali pridelke, na njem so se srečevali podjetniki – in vsi tisti, ki si še niso predstavljali, da bomo nekoč imeli internet,« se je pošalil Sime.

Fotografija z začetka 70. let, ko je, kje drugje kot na trgu, svoj glas dvignila piranska mladina.

Avtor razstave Slobodan Simič - Sime je obiskovalce na odprtju popeljal skozi zgodbe trga.

Leta 1953 so na trg pripeljali avtobusi, tam so kasneje začeli parkirali fički, spački, katrce ... Zaradi prometne obremenitve se je začel ugrezati. Po številnih študijah je arhitekt Boris Podrecca ob 300. obletnici Tartinijevega rojstva (1992) zasnoval eliptično ploščad iz belega kamna, ki trgu daje današnjo značilno podobo. Leta 2008 pa je postal peš cona in kavarne s terasami so nadomestile parkirane avtomobile.

Zaradi prometne obremenitve se je trg začel ugrezati.

Vsak pol tone

Ob odprtju razstave so domačini ob fotografijah obujali spomine na snemanja piranskih filmov. Tartinijev trg je bil kulisa za več kot sto filmskih produkcij – od Poletja v školjki do Našega avta in številnih tujih filmov. »Tudi sam sem bil nekajkrat statist, tako kot večina vas,« se je pošalil Sime, medtem ko so se domačini spominjali svojih filmskih vlog. Razstava prikazuje tudi sodobnejše dogodke. Ena od fotografij kaže dvigovanje novih jamborov leta 2013. »Vsak tehta pol tone, a smo jih dvignili na star način – s pomočjo konjev, kolov in ročno. Tudi tako ohranjamo identiteto kraja,« je pojasnil Sime. Danes ta dva, več kot 15 metrov visoka jambora krasita vhod na trg.

Odkritja spomenika Tartiniju se je 2. avgusta 1896 udeležila ogromna množica ljudi, kakršne v Piranu še ni bilo.

Oktobra 1909 se je na trgu prvič ustavil trolejbus, tri leta kasneje pa tramvaj.

Ob nostalgičnih spominih pa razstava prinaša tudi resno sporočilo. »Nekoč je v Piranu živelo šest tisoč ljudi, danes nas je manj kot tisoč. Imeli smo trgovine, servise, kinodvorane – danes pa skoraj ničesar več. Trg ne sme postati le kulisa za turiste, temveč mora ostati prostor za domačine, za naš način mediteranskega življenja,« opozarja Sime. Domačini so njegovim besedam odločno prikimavali, še posebej ob zaključku: »Piran je bil majhno velemesto – in lahko to spet postane, če bomo gojili spoštovanje do prostora, ki nas je oblikoval, in če bo tukaj več mladih ter ustvarjalnih ljudi, ki ga imajo radi,« je opozoril glede na kar precej težav, s katerimi se danes srečuje poleti natrpan in med turisti priljubljen, pozimi pa kar preveč opustel Piran. Razstava bo na ogled do 29. septembra.