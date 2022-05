Razrez ministrstev: znano, kaj so se Golob, Fajonova in Mesec dogovorili (VIDEO)

Potem ko so dopoldne še potekali pogovori o oblikovanju nove vlade v okviru delovnih skupin, so v zgodnjem popoldnevu razpravljali še predsedniki Gibanja Svoboda Robert Golob, SD Tanja Fajon in Levice Luka Mesec, prvaki strank nove vladne koalicije. Potrdili so informacije, da je SD dobila štiri ministrska mesta, Levica tri, ostalo pa bodo zasedli kadri iz kvote Gibanja Svoboda. Povedali so, da so zadovljni z dosedanjimi pogovori in da so še vedno prepričani, da bo nova vlada znana že 3. junija. Fajonova je omenila pozitivno atmosfero, s katero zaenkrat razrešujejo ovire.

Nova vlada bo okrepila štiri resorje – za podnebne politike, medgeneracijsko solidarnost, digitalizacijo in regionalni razvoj. Nekatera ministrstva bodo združili, druge razdružili.

Golob je še dejal, da so resorji razdeljeni, o imenih pa bodo razpravljali naslednji teden, in sicer v sredo. Takrat bo znana tudi ministrska ekipa, je napovedal.

Katera imena krožijo v javnosti?

Za prihodnji teden pa pričakuje, da bodo stekli konkretni pogovori o ministrskih imenih.

V Gibanju svoboda so že napovedali, da bodo prevzeli finančno ministrstvo, zdravstvo (kandidat Danijel Bešič Loredan), področje infrastrukture in okolja, notranje ministrstvo (kandidatka Tatjana Bobnar). V igri za ministrski položaj naj bi bil tudi Anton Grizold za obrambnega ministra in nekdanji rektor ljubljanske univerze Igor Papič za ministrstvo za izobraževanje.

Prvič v zgodovini Slovenije bi ministrstvo za zunanje zadeve prevzela predsednica, in sicer bo to Tanja Fajon, SD. V SD imajo še kandidatko za ministrico Dominiko Švarc Pipan, ki bi morda lahko postala pravosodna ministrica, tako kot Andreja Katič, nekdanja obrambna ministrica. Njihovi kandidati naj bi bili še Milan M. Cvikl (nekdanji generalni sekretar v Pahorjevi vladi in minister brez resorja, pristojen za evropske zadeve), ki bi lahko postal gospodarski minister.

V Levici se poleg Luke Mesca, ki je mogoči kandidat za resor sociale, omenjata še Asta Vrečko za kulturno ministrico in Matej T. Vatovec. Levico zanimata še okolje in šolstvo.