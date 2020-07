Razprtije v Desusu: Pivčevi se stolček ne maje (VIDEO)

Vodstvo stranke: popolna podpora predsednici

Vodstvo stranke. FOTO: Zaslonski posnetek

Pravna služba bo pregledala sklep, ko ga bo prejela



Kaj je res in kaj ne? Kaj se dogaja v Desusu? To pojasnjuje vodstvo stranke pred gostiščem Livada. Spremljajte v živo.

Že nekaj dni se v javnosti govori, da se je skrhalo zaupanje do predsednice stranke Desus. Ta je v vladi, na čelu stranke pa je zamenjala. Slednji je na kongresu Desusa januarja dobil kar za polovico manj glasov od tekmice.»Podrobno smo predebatirali nekaj preteklih tednov ter se dogovorili, kako naprej. Edini sklep vodstva je, da vodstvo daje podporo predsednici pri nadaljnjem vodenju stranke in da nadaljujemo z delovanjem v koaliciji v skladu z vsebinskimi smernicami, na osnovi katerih smo vstopili v koalicijo,« je po sestanku vodstva stranke povedala Pivčeva.Kot kaže, je Pivčeva trn v peti ljubljanskemu pokrajinskemu odboru Desus. Iz njegovih vrst je sprva prišlo sporočilo, da so izrekli nezaupnico predsednici, nato pa presenečenje iz mestnega odbora Desus.»Predstavniki Mestne organizacije DeSUS Ljubljana so na seji prisostvovali do predvidenega zaključka seje po sprejetem dnevnem redu. Do takrat Pokrajinski odbor DeSUS Ljubljana ni razpravljal, sprejemal in odločal o nobenem od sklepov o katerih poročajo sredstva javnega obveščanja. Zato je Izvršilni odbor Mestne organizacije DeSUS Ljubljana sprejel sklep, da zahteva od Pokrajinskega odbora DeSUS Ljubljana, zapisnik 1. redne seje Pokrajinske organizacije iz katerega bo razvidno število članov Pokrajinskega odbora DeSUS Ljubljana z glasovalno pravico, potek seje, sprejeti sklepi in izidi glasovanja. Poudarjamo, da na seji Pokrajinskega odbora DeSUS Ljubljana, predstavniki Mestne organizacije DeSUS Ljubljana nismo bili seznanjeni s predlaganimi sklepi in pri njihovem sprejemanju nismo sodelovali,« so zapisali (nelektorirano).Odzvala se je tudi na domnevno nezaupanje na pokrajinskem odboru stranke v Ljubljani: »Pokrajinski odbori so posvetovalni organi in njihovi sklepi niso zavezujoči. Počakajmo, da naš uradni organ, pravna služba, pogleda legitimnost sklepa. Ta ni zavezujoč, če bo treba, bodo nadaljnji organi o tem odločali.« Povedala je, da se je sestala z vsemi pokrajinskimi odbori ter tudi nekaterimi mestnimi odbori in da je bilo ob vstopu v koalicijo pričakovati, da se bodo pojavila vprašanja. »Na niti enem odboru se ni pojavila pobuda, da bi se mi izrekla nezaupnica.«​ Nemiri so, je dodala, ker so člani desnosredinske koalicije, v kateri Desus težje sodeluje. »Nemiri so povezani z ideološkimi temami, pomislekov in dvomov ni glede vsebinskih vprašanj.«​Tudi odnosi s poslansko skupino so dobri. »Midva z ministri na vsakih 14 dni obiščeva poslansko skupino in pregledamo naše delo,«​ je odgovorila Pivčeva na novinarsko vprašanje.