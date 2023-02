Razpravljali o gasilskih plačah, a z medsebojnimi očitki

Odbor DZ za obrambo se je na zahtevo poslancev SDS sestal na nujni seji, povod za katero je bil nedavni protest poklicnih gasilcev. Po oceni SDS je ta pokazal »vso nepripravljenost na dialog in očiten prezir« vlade do tega poklica.

V SDS so predlagali dva sklepa. S prvim bi odbor vladi predlagal, da v celoti sprejme predlog, ki so ga v sindikatu poklicnih gasilcev pripravili za odpravo plačnih nesorazmerij ter pošteno vrednotenje svojega dela. Z drugim bi vlado pozval, da poklicnih gasilcem v obdobju do končane prenove plačnega sistema in odprave plačnih nesorazmerij zagotovi mesečni dodatek k plači v višini 600 evrov bruto.

»Če je lahko bila dana beseda sodnikom in tožilcem, ne vem, zakaj ne bi bila tudi gasilcem,« je slednje utemeljil Žan Mahnič. Prvi predlagani sklep pa je po njegovih besedah identičen tistemu, ki ga je odbor sprejel jeseni 2016. Kot je poudaril, so gasilci na shodu povsem upravičeno opozorili, da si pač želijo enake obravnave, kot so je bile deležne nekatere druge skupine.

»Predlagatelje so očitno prebudile gasilske sirene nedavno pred vlado. (...) Problemi, povezani z gmotnim položajem gasilcem, niso od včeraj,« se je odzval državni sekretar na notranjem ministrstvu Rudi Medved. Dejal je, da je bila ob podpisu dogovora konec leta 2018 enotna ugotovitev, da ni več obveznosti iz naslova anomalij v plačnem sistemu, nato pa je leta 2021 prišlo do »famoznega dviga« plač v nekaterih poklicnih skupinah v zdravstvu in socialnem varstvu.

Dogovor iz oktobra lani

Državni sekretar z ministrstva za javno upravo Urban Kodrič je spomnil, da je dogovor iz oktobra lani vsem zaposlenim že prinesel 4,5 odstotka višje plače, aprila pa se bodo večini, tudi gasilcem, dvignile še za en plačni razred. Dvig plač za osem plačnih razredov, kot zahteva sindikat, pa bi pomenil za 32 odstotkov višje plače od primerljivih skupin, recimo policistov. Po napovedih vodje sektorja za plače v javnem sektorju na ministrstvu za javno upravo Branka Vidiča bodo konkretne predloge glede odprave nesorazmerij, kjer bodo vključeni tudi poklicni gasilci, podali marca.

Kot je na seji dejal generalni sekretar sindikata poklicnih gasilcev David Švarc, so v sindikatu hvaležni, da so dobili še eno priložnost za predstavitev svojih zahtev, obsojajo pa izrabljanje njihovega položaja in aktivnosti v kakršne koli politične namene, tako s strani koalicije kot opozicije.

Zahteve po dvigu plač so naslovili že na prejšnjo vlado. Za protestni shod sredi tega meseca pa so se odločili iz več razlogov: zaradi obljubljenega dodatka pravosodnim funkcionarjem, nepripravljenosti za odpravo plačnih nesorazmerij, vladnih izhodišč za reformo plačnega sistema, ki delovno mesto poklicnega gasilca uvrščajo v spodnjih deset odstotkov najslabše plačanih delovnih mest, predlagane zamrznitve napredovanj in delovne uspešnosti in časovnice, ki predvideva odpravljanje plačnih nesorazmerij vse do srede leta 2026.

Kaj pravi sindikat?

V sindikatu opozarjajo, da gasilci na primerljivih delovnih mestih, kot so recimo medicinske sestre v reševalnih vozilih ali reševalci, po dvigu plač slednjim za njimi zaostajajo tudi za sedem plačnih razredov. »Izjave in uradni zapisi, da so poklicni gasilci ena bolje plačanih poklicnih skupin v javnem sektorju, so zavajajoče in nesramne,« je poudaril Švarc. Glede višine plač pa je opozoril na pogoje dela gasilcev, ki vključuje nočno, nedeljsko, praznično delo, nevarnosti in posebne obremenitve.

Kritike odziva vlade na shod gasilcev in navedb ministrstva za javno upravo glede gasilskih plač je bilo slišati tudi iz opozicije. Po mnenju Aleksandra Reberška (NSi) so v vladi, namesto da bi slišali poklicne gasilce, kaj želijo povedati, poskušali preusmeriti pozornost, proteste »označili za folkloro", po informacijah, ki jih je dobil od kolegov poklicnih gasilcev, pa dogodke tudi preiskujejo in »policija pošilja fotografije sodelujočih poklicnim brigadam v Ljubljano in Maribor, če prepoznajo te obraze, če so to njihovi zaposleni". Tako Reberšek kot Mahnič pa sta poudarila, da je prejšnja vlada nekatere zadeve za gasilce uredila.

Vladni odziv na protest je kritiziral tudi koalicijski poslanec Miha Kordiš (Levica), ki pa ocenjuje, da je okvir plačne reforme zelo dober ter omogoča resen dvig delavskih plač. »Dajmo vladi, ki ima dobre namene, priložnost, da reformo spelje, vem, da bo generalno zadovoljstvo boljše, plače pa večje,« je pozval Aleš Rezar (Svoboda). Poslanci Svobode so sicer poslancem opozicije očitali, da so sejo izrabili za nabiranje političnih točk.