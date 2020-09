Raznolike rešitve enega ponudnika v eni napravi

Na nov telefon brez izgube podatkov

Izkoristite možnosti Huaweijeve trgovine z aplikacijami

Iskanje aplikacije je preprostejše kot kadarkoli!

Če ne želite sklepati kompromisov, je raznolikost rešitev in zmogljivosti naprav Huawei natanko tisto, kar potrebujete!Čeprav je na voljo veliko navodil za učinkovit prehod na nov pametni telefon, strah pred izgubo podatkov, fotografij in stikov ustvarja stres, že ko samo razmišljate o tem. Običajno si pomagate z orodji drugih ponudnikov, ki pa niso najbolj učinkovita. Naprej zahtevajo, da izberete podatke za prenos, nato hočejo vedeti, kakšen način prenosa želite, in šele nato dejansko naredijo, kar pričakujete. Posebej zapletena je uporaba kablov za povezavo med napravami, zlasti v sodobnem svetu, ko se želimo čim bolj otresti odvisnosti od njih.Medtem ko so pametni telefoni postali pomemben del življenja in vas podpirajo pri delu, učenju, zabavi, pravzaprav skoraj pri vsem, kar si lahko zamislite, vse večjo veljavo dobiva potreba po zaščiti dragocenih podatkov. Na srečo je Huawei ponudil orodje Phone Clone, ki na preprost način skoraj v trenutku prenese podatke z ene naprave na drugo, neodvisno od njunih operacijskih sistemov.Orodje je preprosto za uporabo, saj samodejno ustvari brezžično povezavo (WLAN) med napravama. Prenos podatkov zato poteka neposredno z ene na drugo, brez potrebe po kablih ali povezavi v brezžično omrežje, je neverjetno hiter in brez težav.Ko se odločate za nov pametni telefon, vas običajno pritegnejo neomejene možnosti in inovativne funkcije. Morda najboljši fotoaparat, vrhunske zmogljivosti ali velike povečave. Ne glede na to pa potrebujete tudi aplikacije, ki vse to čim bolje podpirajo.Na srečo Huaweijeva trgovina AppGallery ponuja neomejen dostop do različnih aplikacij, v njej najdete, kar potrebujete in je prilagojeno vašim potrebam. Še posebej ker je seznam aplikacij vsak teden bogatejši za pet tisoč novih »naslovov«.V trgovini AppGallery so aplikacije razvrščene v 18 vsebinskih kategorij, ki ponujajo številne možnosti zabavnega preživljanja prostega časa, iskanje navdiha ali pa vam poenostavijo vsakodnevna opravila. Na voljo je tudi širok izbor najboljših mobilnih iger, kot sta World of Tanks ali Garena Free Fire: 3volution.Poleg zabavnega preživljanja prostega časa in podpore pri delu vam aplikacije v trgovini AppGallery pomagajo tudi pri vsakodnevnih opravilih. Od zanimivejših slovenskih boste med med drugim našli NLB Klikin največje slovenske banke, mobilno denarnico mBills.si, ki vam bo poenostavila osebne finance, aplikacijo Neo Telekoma Slovenije in novičarsko aplikacijo Siol.Uporabniki pametnih telefonov Huawei lahko aplikacije poleg v trgovini AppGallery iščete tudi z zmogljivim iskalnikom Petal Search. Če že ni nameščen na vašem telefonu, ga prenesite in namestite iz omenjene Huaweijeve trgovine z aplikacijami. Potem lahko njegov pripomoček za iskanje namestite tudi na domači zaslon telefona, da je iskanje čim bolj preprosto.Kadar želite aplikacijo namestiti z njegovo pomočjo, vam iskalnik Petal Search prikaže njen vir, naj bo to trgovina AppGallery, spletno mesto razvijalca ali drugi spletni viri. Orodje uporabnikom naprav Huawei ponuja dostop do milijonov aplikacij in je zato preprost način, kako najti, kar potrebujete. Poleg tega združuje najboljše varnostne tehnologije v kombinaciji z neprekosljivimi standardi varovanja zasebnosti, zato ne posega v vaše pravice.Več informacij o trgovini AppGallery najdete na povezavi https://consumer.huawei.com/si/mobileservices/appgallery/