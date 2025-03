Razneslo Putinovo limuzino, vredno kakšnih 30 milijonov evrov

Ruski predsednik Vladimir Putin je ostal brez svoje luksuzne limuzine znamke Aurus. Ta je konec tedna eksplodirala v središču Moskve, nato je v motornem delu vozila izbruhnil požar in se hitro razširil v notranjost limuzine, vredne kakšnih 30 milijonov evrov. Za zdaj ni znano, ali je bil kdo v avtu, tudi vzroka eksplozije še niso razkrili.

Za tiste, ki skrbijo za varnost ruskega predsednika, je dogodek še en dokaz, kako pomembno je poostreno varovanje. Predsednik državne dume Ruske federacije Vjačeslav Volodin je že januarja na omrežju Telegram opozoril, da je »načrtovanje atentata na Putina, že zgolj razprava o tem, kaznivo dejanje, resna grožnja svetovni varnosti in neposredna pot v jedrsko vojno«. Decembra lani so v eksploziji v ruski prestolnici ubili generalpodpolkovnika Igorja Kirilova in njegovega pomočnika.

Limuzino aurus je razneslo le nekaj dni zatem, ko je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavil, da Putin ne bo več dolgo živel. »Kmalu bo umrl, to je dejstvo, in vsega bo konec,« je dejal v Parizu po sestanku s francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom na neformalnem srečanju voditeljev evropskih držav o miru in varnosti v Ukrajini.