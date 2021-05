Razmeroma hladno bo, na cestah že težave

Preglavice na cesti

Danes ob 9.40 so se v kraju Kozje pod mostom zagozdili vejevje in debla. Gasilci PGD Kozje so ob pomoči delavcev gozdnega podjetja in z gozdarskim strojem odstranili vejevje in preprečili zalitje stanovanjskih objektov.



Ob 9.24 se je v naselju Žabjak, občina Ptuj, na vozišče podrlo drevo. Razžagali in odstranili so ga gasilci PGD Ptuj. O plazu, ki je zasul cestišče, so že nekaj po 6. uri zjutraj poročali iz naselja Belo, občina Šmarje pri Jelšah. Delavci cestnega podjetja so zemljino in kamenje odstranili z vozišča. Gasilci PGD Šmarje so nato vozišče sprali.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.

Danes smo se prebudili v oblačno in deževno jutro. Na srečo bodo popoldne padavine od zahoda postopoma prenehale, kljub temu pa bo snežna meja vztrajala nad okoli 1300 metrih, so objavili prognostiki Agencije RS za okolje.Jutri nas čaka delno jasno vreme, več oblačnosti bodo deležni na vzhodnem delu države. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 10, čez dan od 16 do 20 stopinj Celzija. Četrtkovo popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh ali neviht.V petek bo delno jasno s povečano koprenasto oblačnostjo. V soboto bo zmerno do pretežno oblačno, zlasti na zahodu bo občasno rahlo deževalo, še napovedujejo. Zdi se, da niti nedelja ne bo nič boljša. Prognostiki napovedujejo: »Od nedelje do vključno torka bo povečana verjetnost padavin. Najvišje dnevne temperature bodo večinoma med 15 in 20 stopinjami Celzija. V sredo se bo znova nekoliko ohladilo. Na razmeroma sveže vreme kaže tudi v drugi polovici tedna. Napoved količine padavin je še negotova.«