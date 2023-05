Razmere v Mariboru: en zemeljski plaz, dvema družinama odsvetovali prenočevanje doma

Razmere na območju Mestne občine Maribor se v zadnjih 24 urah kljub novemu deževju niso bistveno spremenile. Dodatno so danes po besedah poveljnika civilne zaščite Sama Robiča zabeležili en zemeljski plaz, dvema družinama pa so že v ponedeljek zvečer iz previdnosti svetovali umik iz hiš, ki jih ogrožajo plazovi.

»Pričakovali smo hujše razmere, a se napovedi zaenkrat k sreči niso uresničile,« je danes povedal Robič. »Očitno je bil dan brez dežja ugoden za situacijo, kar se tiče zemeljskih plazov in nevšečnosti z vodo,« je dodal.

V ponedeljek so na območju mariborske občine zabeležili 14 plazov.

Po sončnem ponedeljku danes v Mariboru znova dežuje in zaradi že prej močno razmočenega terena so posvarili pred možnimi novimi nevarnostmi. Intervencijske ekipe so že ves dan v pripravljenosti za morebiten večji obseg aktivnosti, a za zdaj ni novih večjih težav. Tudi reke in potoki za zdaj ne prestopajo bregov, je povedal Robič.

Predstavnica Geološkega zavoda Slovenije Mateja Jemec Auflič je povedala, da je zemeljskim plazovom podvržena kar tretjina slovenskega ozemlja. »Tokrat imamo opravka predvsem z dolgotrajnimi padavinami. Teren je precej namočen, posledica tega pa so zemeljski plazovi. Trenutno so bolj izpostavljeni prebivalci vzhodnih predelov države, kar je odvisno od količine padavin,« je dejala. Tudi če se bodo padavine v naslednjih dneh umirile, je vsaj še nekaj dni pričakovati večjo verjetnost pojavljanja plazov, saj mora akumulirana voda odteči iz zemljine. Geologi zato prebivalce na bolj izpostavljenih območjih opozarjajo, naj bodo še posebej pozorni na vsa zamakanja v okolici objektov, nastanek razpok na in pod objekti ter na vse nenavadne zvoke, ki bi lahko pomenili zdrse zemeljskih gmot. »Če opazijo take pojave, naj takoj pokličejo na številko 112, sami pa se umaknejo na varno območje,« je še dodala predstavnica geološkega zavoda. STA

Cesta pri Malečniku zaprta

Še vedno pa je zaradi plazu zaprta cesta med Malečnikom in krožiščem pri avtocestnem priključku Pernica.

V Hočah so gasilci po navedbah Uprave RS za zaščito in reševanje danes izčrpali vodo, ki je zalila klet, skladišče in kotlovnico gostinskega objekta. V Pernici so nudili pomoč pri delni sanaciji in pokrivanju plazu s PVC-folijo, ki ogroža gospodarsko poslopje.

Tudi v Šentilju so gasilci nudili pomoč pri pokrivanju razmočene zemljine, ki ogroža stanovanjsko hišo in lokalno cesto, ter tehnično pomoč pri čiščenju odtočnih jaškov in s tem preprečili vdor meteorne vode v gostinski objekt. S preprečevanjem plazov se ukvarjajo med drugim tudi v Lovrencu na Pohorju ter na območju Svete Trojice in Svetega Andraža v Slovenskih goricah ter Svetega Jurija ob Ščavnici.

O poplavah v severovzhodni Sloveniji danes poročajo iz Cirkulan, Ljutomera, Markovcev, Ormoža in Rogaške Slatine.

Agencija za okolje je za severovzhod države zaradi obilnih padavin razglasila rdeče opozorilo. Najhuje bo proti večeru. Več o tem preberite v prispevku ARSO izdal rdeči alarm: Najhujše šele prihaja (VIDEO).