Razmere v DSO-jih: Kacin o zadnjih številkah okuženih

Na novo okuženih 53 stanovalcev

Je mogoče v sosednjo državo iti po nakupih po stvari v trgovine, ki so pri nas sicer zaprte?

Jelko Kacin je odgovoril tudi na vprašanje ali je mogoče v sosednjo državo iti po nakupih po stvari v trgovino, ki so pri nas sicer zaprte. Trgovine z elektrotehniko, čevlji, oblačila.

Kot je dejal to ni mogoče, saj je mogoče iti le v prodajalne in storitve, ki so na voljo pri nas, vendar ne v občini prebivališča. Gre za podaljšek izjeme iz odloka, ki prepoveduje prehajanje med občinami. V tem odloku so zgolj omogočili nekomu, ki mu je storitev ali prodajalna v tujini bližje kot storitev ali prodajalna pri nas, da odide čez mejo.

Ali drugače povedano: če mora nekdo iz Bele Krajine v trgovino v Novo mesto, in je trgovina čez bližjo hrvaško mejo bližje, gre lahko v to bližjo trgovino.



CSS Škofja loka: prvi val brez okužb, v drugem valu od 28. septembra

V nedeljo je bila ob 1.742 opravljenih testih okužba z novim koronavirusom potrjena pri 470 ljudeh. Pozitivnih je bilo skoraj 27 odstotkov testiranih, kar je nekoliko manj kot dan prej. Umrlo je še 45 ljudi, kar je izenačitev črnega rekorda s 17. in z 19. novembra.Vladni govorecje že dopoldan, da bi omejili možnosti za vdor virusa.Kacin je prestavil številke o okužbah v DSO-jih. Skupaj je bilo v domovih za starejše včeraj na novo okuženih 53 stanovalcev. Število trenutno aktivnih okuženih znaša tako že 2531. Med zaposlenimi je bilo včeraj na novo okuženih še 26 oseb, število aktivnih okuženih je trenutno doseglo 948.V petih posebnih socialnovarstvenih zavodih je trenutno 165 okuženih uporabnikov (21 več kot dan prej) in 98 zaposlenih (1 več). Skupen dnevni prirast v teh kategorijah je 101 več, kar predstavlja dobro petino vseh včeraj potrjenih novih okužb.Največji porast okužb pri stanovalcih je bilo zaznati v DSO Kočevje (7), DSO Lendava (10) in v posebnem zavodu Dom Lukavci, kjer pa so imeli kar 21 novih okužb.Pozitivne novice pa prihajajo iz treh domov. Iz DSO Podbrdo, Posebna enota Petrovo Brdo, poročajo o 73 ozdravljenih stanovalcih, iz DSO Nova Gorica o 39 ozdravljenih, iz DSO Grosuplje pa o 11 ozdravljenih stanovalcev.Direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Lokaje meddrugim povedla, da je bil CSS Škofja loka prvi, ki je zaradi pomanjkanja tehničnih prostorov oziroma možnosti, da bi lahko zagotovili rdečo cono, moral pristopiti k iskanju večjega prostora, v katerega bi lahko namestili večje število obolelih.Prvi val je bil za nas zelo uspešen, nismo imeli nobenega pozitivnega covidnega stanovalca. V drugem valu smo od 28. septembra dalje, ko se je v našem centru pojavila prva okužba, se je to kar eksponentno dvigovalo. Krzni načrt, ki smo ga imeli takrat pripravljenega, dejansko v 14 dnevih ni več zadoščal za celotno pokrivanje oziroma namestitev obolelih stanovalcev v okviru našega centra.