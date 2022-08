Razmere na cestah: takšne so čakalne dobe na mejih prehodih

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne cesteje zaradi prometne nesreče promet oviran na primorski avtocesti je pred Vrhniko proti Ljubljani.

Gneča je na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, zamuda tam je 30 minut. Zastoj dolg deset kilometrov je nastal pred predorom Karavanke proti Avstriji, proti Sloveniji pa je zastoj dolg štiri kilometre. Predor občasno zapirajo. Gneča je tudi proti mejnim prehodom s Hrvaško. Na cesti Račice-Starod je zastoj dolg štiri kilometre. Prav tako so zastoji nastali na cesti Šmarje-Dragonja, od Seče proti mejnemu prehodu Sečovlje, pred mejnim prehodom Rakitovec v obe smeri in na cesti Hrast pri Vinici-Vinica. Pred Sočergo in Rakitovcem je zastoj dolg približno dva kilometra.

Na gorenjski avtocesti sta zaprta uvoz Hrušica in uvoz Lipce proti Avstriji. Izvoz Lipce proti Avstriji je odprt in promet dovoljen za pot proti Jesenicam, Kranjski Gori in Ratečam. Priporoča se izvoz Lesce. Občasno zapirajo tudi predor Ljubelj proti Avstriji zaradi zastojev.

Čakajo na večini mejnih prehodov

Na večini mejnih prehodov po državi so čakalne dobe za osebna vozila pri vstopu in izstopu iz Slovenije. vozniki osebnih vozil morajo za vstop v državo na mejnih prehodih Gruškovje, Starod in Dragonja čakati več kot dve uri, med tem ko je čakalna doba na Jelšanah, Žuničih in Sečovlju od ene do dveh ur. Na Obrežju se za vstop v državo čaka eno uro in 15 minut. Do ene ure se za vstop čaka na Metliki in Vinici. V Slovenski vasi, na Sočergi, Rakitovcu, Babnem polju pa je čas čakanja za vstop v državo do 30 minut. Ravno toliko se za izstop iz države čaka na mejnih prehodih Gruškovje, Dragonja, Jelšane, Petrina in Rakitovec. Na Metliki, Babnem polju, Sočergi in Žuničih se za izstop čaka do ene ure, do dveh ur čakalne dobe je na Starodu in na mejnem prehodu Sečovlje. Na prehodu Vinica pa morajo osebna vozila pri izstopu čakati več kot dve uri.

Omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone bo veljala v nedeljo, 14. avgusta, med 8. in 22. uro. ter v ponedeljek, 15. avgusta, med 8. in 22. uro.

Cesta Most na Soči-Ušnik bo zaprta med 16. in 21. uro. Cesti Poljana-Šentvid in Koprivna-Črna na Koroškem pa med 17. uro in 19:15, cesti bodo ob 18. uri za 15 minut odprli za ves promet.

Cesta Domžale-Šentjakob bo zaprta v Domžalah v križišču pri policijski postaji do nedelje, 14. avgusta, predvidoma do 20. ure.

Na ljubljanski severni obvoznici potekajo dela med Zadobrovo in Tomačevim.