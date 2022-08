Razkrižje: poznate Ivanov izvir zdravja in osvežitve? (FOTO)

Med bisere naravne dediščine obmejne občine Razkrižje sodi tudi Ivanov izvir s pitno in zdravilno vodo, ki je po ljudskem izročilu znan že iz davnih časov. Mnogi, še zlasti romarji, verjamejo v zdravilno moč te izvirske vode, ki naj bi pripomogla k dobremu vidu, odpravi golšavosti in splošnemu dobremu počutju. Turistična zanimivost je namreč prav posebnost tega kraja, saj izpod hriba skozi leseno deblo priteče voda in naprej odteka v bližnjo reko Ščavnico.

Na Razkrižju se iz starih časov in vse do danes, ko so uredili naravni izvir, še vedno pripoveduje zgodba o slepi deklici, ki naj bi po umivanju oči z Ivanovo vodo spregledala. Zdaj v poletni vročini, ko se dnevne temperature dvignejo čez 30 stopinj Celzija, je izvir pitne in osvežujoče vode zelo obiskan. To je pravi poletni kraj, kjer obiskovalci najdejo zavetje hladne sence in brezplačno zdravilno vodo, s katero se odžejajo in okrepčajo.

Tudi stekleničijo jo

Ker je voda iz omenjenega izvira kajpada pitna, jo člani Turistično-narodopisnega društva Razkrižje lovijo v lične stekleničke ter ponujajo obiskovalcem in turistom Razkrižja ter okolice. Nekaj metrov stran je romarska župnijska cerkev, ki je posvečena sv. Janezu Nepomuku, in tisti, ki jo obiščejo, velikokrat peš ob obrežju reke Ščavnice pridejo k izvirski vodi. Tam se odžejajo, si umijejo obraz in splaknejo oči.

V okolici so postavljene tudi zdravilne energijske točke, ki obiskovalcu, ki se ustavi ob njih, dajejo posebno energijo, ki pomaga k izboljšanju stanja v organizmu vsakega človeka. Kako pomemben je za obmejno občino izvir pitne vode, govori podatek, da ga skozi vse leto, poleti seveda največ, obišče veliko turistov, izletnikov in naključnih obiskovalcev.

Voda ima veliko hranilnih snovi.

Dandanes, ko pri nas, Evropi in širše po svetu manjka padavin in sušno obdobje močno greni življenje, se še bolj zavedamo, kako pomemben je ta vir za preživetje, zato moramo z vodo ravnati spoštljivo, jo uporabljati le, ko jo potrebujemo, saj brez nje, kot je znano, tudi življenja ni. Ivanov izvir je ob stoletni suši zato še toliko bolj dobrodošel.

Le za turiste in pohodnike

Izvir se začne pri razkriškem pokopališču in skozi vedra zemlje priteče kristalno čista voda. Teče namreč več kot 50 metrov pod zemljo, ki je polna za telo nadvse pomembnih mineralov. Je brez kakršnih koli primesi, ki so značilne za vodo iz domačih pip. Ko pred leti še ni bilo vodovodnega sistema v okoliških vaseh, so se prebivalci tja napotili po svežo vodo, zdaj pa je ta lepi košček občine namenjen izključno turistom in pohodnikom.

Pravi kraj za osvežitev in okrepčilo FOTO: Jože Žerdin