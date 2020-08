Razkrivamo: to je dokument, ki razburja številne Slovence

je na svojem prvem obisku Slovenije (in prvem vodje ameriške diplomacije pri nas po 23 letih) s slovenskim kolegompodpisal izjavo o 5G. Z njo se državi strinjata, da vzpostavitev dinamičnega in odpornega ekosistema 5G terja temeljito oceno dobaviteljev in dobavnih verig ter dosledno upoštevanje načel vladavine prava, varnostnega okolja, etičnih praks in skladnosti dobaviteljev z varnostnimi standardi in najboljšimi praksami.Preberite tudi:Čeprav Huawei v izjavi ni omenjen, pa je uperjena ravno proti temu telekomunikacijskemu velikanu, ker da naj bi s svojo tehnologijo vohunil za Kitajsko. Po podpisu izjave o so v Huaweiu znova zagotovili, da spoštujejo vse standarde na področju kibernetske varnosti in ne pomenijo grožnje za Slovenijo. »Kaj bi rekli, če biizključili iz NBA zaradi države, iz katere prihaja?« je vprašal podpredsednik družbe Huawei Technologies. Da je Slovenija podpisala izjavo, je Huawei presenetilo, EU ima namreč svoj sporazum o zagotavljanju kibernetske varnostik, in kot je zatrdil Kedzia, njihova oprema izpolnjuje vse v njem zapisane standarde.Kaj točno piše v izjavi, ki je v Sloveniji v zadnjih dneh dvignila toliko prahu, si lahko preberete tukaj: