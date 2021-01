Razkrivamo seznam števila otrok za vsak slovenski vrtec in število okužb (FOTO)

Kako je s prisotnostjo otrok v vašem vrtcu, si lahko ogledate v spodnji razpredelnici.



Podatki o številu okuženih otrok in zaposlenih v predšolski vzgoji

Pisali smo, da ravnatelji vrtcev, ki v času epidemije zagotavljajo le nujno varstvo, iz tedna v teden zaznavajo vse večje število prisotnih otrok. Razlog je tudi to, kot nam je pojasnila predsednica Sveta vrtcev Slovenije, da je kar nekaj staršev prejelo klic delodajalcev, da delo od doma ni več zaželeno in naj se vrnejo v službe.V Ljubljani je bila povprečna prisotnost otrok v ponedeljek 37,83 odstotna. Za primerjavo: pred slabim mesecem (17. decembra) je bil ta delež v Ljubljani od 13 do 25 odstotkov, odvisno od vrtca, medtem ko je bilo povprečje za Slovenijo okrog 15 odstotkov. Ta delež se je po novoletnih praznikih povzpel na 22,8. Delež je velik tudi v Novem mestu, kjer je povprečje 34 odstotkov, v Škofji Loki 17 (pretekli teden od 10 do 12 odstotkov), medtem ko je, zanimivo, zelo majhen delež v Kranju, le 8,5-odstoten.Bogatajeva priznava, da je nekaj okužb zaznati tudi znotraj vrtca, a se ne strinja, da bi povečano število otrok v vrtcu pomenilo tudi višje število okužb. »Število okužb v vrtcih je odvisno od epidemiološke slike regije, ne od števila otrok. Pri nas v vrtcu v Škofji Loki je bilq v začetni fazi velika prisotnost okuženih, tudi med zaposlenimi, ampak to zato, ker se takrat niso izdajale karantenske odločbe in tega nihče ni nadzoroval. In če si se malo slabo počutil, si hodil naokrog. Tudi zdaj so območja, ki imajo večje število okuženih, in so okužbe znotraj vrtcev, ampak ne vem, če je to razlog, da ne bi imeli otrok v vrtcih,« je dejala.