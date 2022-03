Razkrivamo podrobnosti o našem eksperimentu s prvaki političnih strank, ki je razburil slovensko javnost

Naša 'skrivna volivka', študentka Suzana, je dodobra razburila slovensko javnost. Pogled v analitično orodje pove, da je imel članek več deset tisoč bralcev na našem spletnem portalu in na facebooku Slovenskih novic.

Večina vas je na družbenih omrežjih in v komentarjih pohvalila naš projekt kot inovativen in pošten, česar smo zelo veseli. So se pa našli nejeverni Tomaži, ki dvomijo v to, da je naša imaginarna študentka Suzana res poslala e-poštna sporočila vsem strankam. Zanje zato danes objavljamo posnetke zaslona z datumi, urami in e-poštnimi naslovi prejemnikov njenih sporočil.

Kot smo poročali v sredo, je skrita volivka Suzana dobila samo tri odgovore: dva splošna in neosebna (NSi in SD) ter enega osebnega, ki ji ga je namenil prvak LMŠ. Kaj ji je povedal, si preberite na povezavi.

Sporočilo, ki smo ga 11. februarja poslali Janezu Janši. FOTO: Posnetek zaslona

Sporočilo, ki smo ga 11. februarja poslali Luki Mescu. FOTO: Posnetek zaslona

Sporočilo, ki smo ga 11. februarja poslali Mateju Toninu in njihov odgovor. FOTO: Posnetek zaslona

Sporočilo, ki smo ga 11. februarja poslali Ljubu Jasniču. FOTO: Posnetek zaslona

Sporočilo, ki smo ga 11. februarja poslali Alenki Bratušek. FOTO: Posnetek zaslona

Sporočilo, ki smo ga 11. februarja poslali Tanji Fajon in njihov odgovor. FOTO: Posnetek zaslona

Sporočilo, ki smo ga 11. februarja poslali Zmagu Jelinčiču. FOTO: Posnetek zaslona

Sporočilo, ki smo ga 11. februarja poslali Robertu Golobu. FOTO: Posnetek zaslona

Sporočilo, ki smo ga 11. februarja poslali Zdravku Počivalšku. FOTO: Posnetek zaslona

Sporočilo, ki smo ga 11. februarja poslali Marjanu Šarcu. FOTO: Posnetek zaslona