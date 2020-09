Razkrivamo najbolj smrtonosno občino v Sloveniji

Smrtnost potrjenih primerov. FOTO: Sledilnik covid 19

Covid 19 je v drugem valu Slovenijo »stisnil« precej bolj trdo kot v prvem, ko smo bili po kriteriju incidence v rumenem, zdaj pa smo že nekaj časa v rdečem. Včeraj so potrdili 50 novih okužb ob opravljenih nekaj manj kot tisoč testih, kar pomeni, da je incidenca okužb v zadnjih 14 dneh na sto tisoč prebivalcev približno 61, s čimer je Slovenija v evropskem povprečju (za primerjavo v Španiji je incidenca okoli 300, na Češkem 195, v Franciji 185, na Hrvaškem 74, na drugi strani pa v Litvi okoli 5, Cipru 8 in Lihtenštajnu 10).​Preberite tudi:Največ okužb je v Ljubljani (278), a najbolj rdeča občina v državi so Braslovče, saj je tam incidenca po podatkih sledilnika covid 19 kar 609. Sledijo Pivka (567), Tabor (422), Lovrenc na Pohorju 303, Rogaška Slatina 234, Ilirska Bistrica 218 in Starše 199.Visoko incidenco imajo še občine:Sodražica 183Sveta Ana 174Benedikt 155Tišina in Vuzenica 151Slovenske Konjice 147Dravograd 136Preddvor 135Hajdina 130Turnišče 126Divača 119Muta 117Velike Lašče 114Maribor in Borovnica 110Gorje 109Rače - Fram 108Kungota 106Škofljica 105Puconci 102Horjul 99Postojna 98Ljubljana in Gornja Radgona 95Kamnik 94Ig, Zreče in Šmartno ob Paki 92Selnica ob Dravi in Vitanje 89Rečica ob Savinji 86Pesnica in Slovenska Bistrica 82Kranj 79Dobrovnik 78Trzin in Vransko 76Šentjur 68Hrastnik 66Zavrč 65Incidenca po občinah:Preberite tudi:Novi koronavirus je do zdaj pri nas zahteval 142 smrtnih žrtev, ob tem pa pristojni ne razkrivajo, koliko ljudi je umrlo zaradi covida 19 in koliko s covidom 19. Smrtne žrtve so od začetka epidemije zabeležili v 23 občinah, največ pa v občini Šmarje pri Jelšah, kjer je umrlo 38 ljudi. Po številu žrtev sledijo občine Ljutomer (21), Hrastnik (12), Ljubljana (11), Horjul (6), Vipava (5), Maribor in Brezovica (po 3), Domžale; Jesenice in Šentilj (po 2) ter Žirovnica, Naklo, Kranj, Šenčur, Škofljica, Litija, Trebnje, Podčetrtek, Šentjur, Ribnica na Pohorju, Piran s po enim smrtnim primerom.Smrtnost po občinah:Gledano po odstotku smrtnosti potrjenih primerov je najbolj smrtonosna občina Ribnica na Pohorju (33,3-odstotna smrtnost, saj je umrla ena oseba od treh okuženih), sledijo pa Metlika, kjer je umrlo 20,2 odstotka tistih, pri katerih so potrdili prisotnost virusa sars-cov-2, Vipava (20 odstotkov od 25 potrjenih primerov), Šmarje pri Jelšah 19,9 odstotka (potrjenih 191 okužb), Horjul 19,4 odstotka (potrjenih 31 primerov), Podčetrtek (16,7 odstotka od 6), Ljutomer (15,1 odstotka od 139), Hrastnik (13 odstotkov od 92), Brezovica (11,5 odstotka od 26) in Šentilj (11,1-odstotna smrtnost pri 18 potrjenih primerih).V Ljubljani, ki ima največje absolutno število okužb (849), je smrtnost 1,3-odstotna, v naši drugi največji občini Maribor pa 1,4-odstotna (umrli so trije ljudje od 220, pri katerih so potrdili okužbo).