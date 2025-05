Razkrivamo, koliko so lani zaslužili Čeferin, Senica, Matoz in drugi

Bizi je objavil finančne podatke oziroma podrobnosti poslovanja v lanskem letu za slovenska podjetja. Ta teden smo že preverjali, koliko so zaslužili slovenski vplivneži in glasbeniki, tokrat pa smo pod drobnogled vzeli še najbolj vplivne slovenske odvetnike.

Med vodilnimi po prihodkih tudi letos ostaja Odvetniška družba Čeferin in partnerji, ki jo soupravljata brata Aleksander in Rok Čeferin. Lani so ustvarili 4.433.847 evrov prihodkov in 1.086.682 evrov čistega dobička. Čeprav gre za nekoliko nižje številke v primerjavi z letom 2023, ko so prihodki znašali 4,52 milijona evrov, dobiček pa 1,25 milijona, ostaja družba na vrhu po finančni uspešnosti.

Aleksander Čeferin, sicer predsednik UEFA, ima v podjetju 39-odstotni lastniški delež, njegov brat Rok Čeferin, ustavni sodnik, pa 19,5-odstotnega.

Rok Čeferin. FOTO: Jože Suhadolnik

Stabilna, a skromnejša rast: Senica in partnerji

Zanimivo dinamiko rasti so pokazali tudi v Odvetniški pisarni Senica in partnerji, kjer delujeta Mirko Senica in nekdanja notranja ministrica Katarina Kresal. Podjetje je lani beležilo 4.891.000 evrov prihodkov, kar pomeni precejšen skok v primerjavi z letom prej (3.968.360 evrov). Dobiček pa je ostal skorajda nespremenjen: 456.110 evrov v letu 2024 proti 451.025 evrov v letu 2023.

Kresalova ima v lasti 46,5 odstotka podjetja, Senica pa 17,5 odstotka.

Katarina Kresal in Miro Senica. FOTO: Mediaspeed

Medijsko znan, a po številkah manjši: Franci Matoz

Med najbolj znanimi slovenskimi odvetniki, predvsem zaradi politično odmevnih primerov, je tudi Franci Matoz. Njegova odvetniška družba Matoz je v lanskem letu ustvarila 523.978 evrov prihodkov in 178.367 evrov dobička. To pomeni precejšnjo rast glede na leto 2023, ko je družba ustvarila 354.120 evrov prihodkov in 65.088 evrov dobička.

Franci Matoz je aktualni odvetnik Janeza Janše. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Matoz ima v družbi 41,5-odstotni delež.

Največji padec: Zidar Klemenčič

Največji finančni zdrs je doživela Odvetniška družba Zidar Klemenčič, ki je lani zabeležila 695.947 evrov prihodkov in 62.426 evrov dobička. To pomeni strm padec v primerjavi z leto prej, ko so prihodki znašali kar 1.944.902 evra, dobiček pa osupljivih 917.330 evrov.

Podjetje je v 80-odstotni lasti Nine Zidar Klemenčič, ki je v preteklosti med drugim zastopala tudi Janeza Janšo in kardinala Franca Rodeta.