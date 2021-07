Razkrivamo, koliko slovenskih parov se je lani poročilo in koliko ločilo

Usodni da je dahnilo več tisoč parov. FOTO: O. B.

Statistični urad Republike Slovenije (Surs) je objavil podatke o število porok in razvez v lanskem letu. Tako se je v letu 2020 v Sloveniji poročilo 5.214 parov, kar je 1.458 manj kot 2019. Ženini so bili lani ob sklenitvi zakonske zveze stari povprečno 36,5 leta, neveste pa 33,8 leta.Ženini, ki so se v letu 2020 poročili prvič, so bili stari povprečno 32,4 leta, neveste pa 30,5 leta. Za 4.620 ženinov in 4.641 nevest je bila zakonska zveza, sklenjena v 2020, prva. Pri 4.313 parih je bila to prva zakonska zveza za oba novoporočenca. V letu 2020 je bilo v Sloveniji sklenjenih 47 istospolnih partnerskih zvez (21 moških in 26 ženskih partnerskih zvez).V letu 2020 je v Sloveniji bilo razvezanih 1.774 zakonskih zvez ali 702 manj kot 2019. Povprečna starost razvezanih mož je bila 47,3 leta, žena pa 44,4 leta. Zakonske zveze teh oseb so do razveze trajale povprečno 14,2 leta. 33 zakonskih zvez se je razvezalo v prvem letu zakona. Med lani razvezanim zakonskimi zvezami je bilo 941 takih, v katerih ni bilo mladoletnih vzdrževanih otrok, v preostalih 833 pa je bilo ob razvezi skupaj 1.389 vzdrževanih mladoletnih otrok. Kar 63,6 odstotka otrok je bilo ob razvezi dodeljenih materam, očetom 4,9 odstotka, obema staršema pa 29,1 odstotka otrok.