Razkrivamo, koliko majic je že prodal Kordiš in kako izdaja račune (FOTO)

Poslanca Levice Miho Kordiša je prejšnji teden iz tira vrgla poteza Roka Snežiča, ki se je v državnem zboru pojavil z njegovim obrazom na maski in majici. Gre za fotografijo iz najstniških let, ko je Kordiš zaspal na tleh, prijatelji oziroma znanci pa so poleg njega postavili banano.

A Kordiš Snežiču vrača udarec. Odločil se je celo, da bo iz celotne situacije skušal potegniti nekaj dobrega. Na trg je lansiral majice in puloverje z različnimi motivi. Na nekaterih je majica potiskana s Kordišem na tleh in banano, na drugih pa je Snežič v državnem zboru, ki na sebi nosi fotografijo Kordiša. Produkte je poimenoval 'banana majice in puloverji'.

Poslanca smo povprašali, kako gredo v promet majice in puloverji z njegovim motivom. Kot pravi, je v prvem dnevu prišlo nekaj deset naročil. »Trenutno je naročenih 116 majic in 16 puloverjev. Naročila zaključimo za vikend, ko bodo majice in puloverji tudi odšli v tisk,« odgovarja. Na naše vprašanje, ali bo za prodajo izdajal račune, je odgovoril pritrdilno. »Zaradi lažje in pregledne organizacije plačila potekajo prek računov. Za sodelovanje smo se dogovorili z ekipo zavoda NDP TOZD, ki sicer vodi projekt skupnostne pridelave zelenjave in ima vzpostavljeno primerno infrastrukturo. Po zaključku bo presežek nad stroški nakazan Pravni mreži za varstvo demokracije za sodne stroške žrtev nasilja SDS.«