Razkrivamo, koliko je Slovence trkala superluna

Peter Umek, zaslužni profesor za kriminalistično psihologijo. FOTO: Jože Suhadolnik, Delo

Polna luna naj bi imela po prepričanju mnogih ne le nenavaden vpliv na obnašanje posameznikov, ampak tudi vpliv na rojstva, prometne in naravne nesreče ... S srede na četrtek smo lahko občudovali izjemo redek astronomski pojav – orjaško krvavo superluno, ki je ponekod sovpadala s popolnim luninim mrkom. O tem, ali polna luna kakor koli vpliva na vedenje ljudi, je bilo narejenih že veliko raziskav, a kot nam je pojasnil nekdanji profesor za kriminalistično psihologijo dr., so izsledki raziskav deljeni.»Bil sem mentor nekaterim diplomskim nalogam in eni magistrski, ki so obravnavale vpliv lune na vedenje ljudi. Zanimivo je, da so nekateri rezultati študij pozitivni, drugi negativni, a večina študij vendarle kaže, da ni nobenega vpliva. Zanimivo je tudi, da ob polni luni na policiji pričakujejo več klicev. A analiza je pokazala, da ob polni luni ni bilo več klicev, temveč, da se jim dogaja nenavaden pojav, in to je, da ob polni luni kličejo vedno in isti ljudje. Nekateri so, kot kaže, ob polni luni vendarle bolj občutljivi in imajo težave, ki so največkrat psihične narave in potem kličejo na policijo tudi večkrat na noč. A pokazalo se ni, da je več klicev,« nam je pojasnil Umek.Upokojeni profesor je po analizi podatkov, ki je bila narejena tudi za prometne nesreče in število kaznivih, zaključil, da te niso odvisne od polne lune, temveč predvsem od vremena, a kljub vsemu vpliva lune ne zanika povsem. »V dosedanjih študijah ni bilo jasnega odgovora, razmišljam pa, da morda na določene posameznike vpliva tudi pričakovanje pred polno luno, v smislu, aha, zdaj prihaja in zdaj bomo imeli težave.«Da ob polni luni nimajo več klicev na 113 in da ta pojav ne vpliva ne na prometne nesreče ne na drugo delo policistov, so nam na kratko odgovorili s PU Ljubljana. »Glede na ročni pregled dogodkov v sredo na Policijski upravi Ljubljana nismo prejeli večjega števila klicev v primerjavi z ostalimi dnevi, prav tako ne beležimo večjega števila prometnih nesreč ali drugih interventnih dogodkov. Najbolj obremenjeni so kot do zdaj dnevi proti koncu tedna in med vikendom,« so nam pojasnili.Večjega števila klicev ali nujnih obiskov niso zaznali niti v UKC Ljubljana. Večjih odstopanj v urgentnem kirurškem bloku pri statistiki obravnav niso opazili: v sredo so obravnavali 193 oseb, povprečno pa v času epidemije 200 oseb. Prav tako so v dispečerski službi zdravstva naredili konkretno analizo vseh morebitnih luninih vplivov, ne samo morebitnega vpliva krvave superlune, in ugotovili, da vpliva na njihovo delo ni.Zakaj nekateri zaposleni v urgentnih službah pravijo, da so ob polni luni ljudje bolj čudni, je tako težko s prakso in podatki pojasniti, a na spletu dostopne študije iz tujine kažejo, da gre predvsem za občutek zaposlenih in ne na številkah utemeljeno dejstvo.