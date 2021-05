Razkrivamo, kje napredni radar preži na prehitre voznike

Mestna občina Koper je na cesti med Bonini in Tribanom, kjer vozniki pogosto presegajo hitrostno omejitev 50 kilometrov na uro, postavila 'napredni' radar. Vzpostavitev sistema za merjenje hitrosti je eden prvih korakov k ureditvi prometnih razmer na lokalnih cestah, ki jih dnevno uporabljajo številni vozniki, so sporočili iz Mestne občine Koper.



Poleg obremenjenosti cest dodatno težavo povzročajo vozniki, ki ne upoštevajo omejitev hitrosti. Koprska občina se je že lani odzvala na pozive in zahteve krajanov ter na Tribanski cesti vzpostavila začasni sistem merjenja povprečnih hitrosti. Na tak način je pridobila ključne informacije o razmerah na cesti, na podlagi katerih je zdaj na odseku med Bonini in Tribanom vzpostavila trajni sistem merjenja.

Postopna uvedba novega režima

Postavljeni radar drugače od stacionarnih ali laserskih naprav hitrost vozil meri na daljšem odseku, s tem pa voznike prisili k spoštovanju omejitev vzdolž celotnega odseka, ne zgolj na točki radarske kontrole.



Postavljeni radar že deluje, vendar kršiteljev še ne bodo kaznovali, saj želi koprska občina novi prometni režim in spremembe vpeljati postopoma. V naslednjih tednih bo napredni sistem merjenja hitrosti vozil vzpostavila še na dveh drugih bolj obremenjenih lokalnih cestah v koprski občini.

