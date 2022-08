Razkrivamo, kje letos največ dopustujejo Slovenci: letošnja sezona niti malo običajna

Sezona dopustov je na vrhuncu, nekateri Slovenci so se že naužili morskega zraka in sonca, medtem ko drugi počitnice še nestrpno pričakujejo. Za katere kraje se letos največ odločajo slovenski državljani in koliko je treba odšteti za poletni oddih, smo preverili pri dveh turističnih agencijah.

Po besedah Nataše Jeza Kotnik iz agencije Sonček letošnja sezona ni bila niti malo tipična, vsaj v primerjavi s sezono 2019 in pred njo. »Žal se je premalo Slovencev odločilo za cenovno najugodnejši 'first minute' v januarju, ki se z manjšimi popusti potem zavleče še do konca marca. Ljudje so enostavno večinoma sklenili počakati z odločitvijo glede počitnic.« Vmes se je začela še vojna v Ukrajini, kar je rezervacije ponovno za kratek čas zaustavilo in šele v drugi polovici marca se je začela prava sezona rezervacij v agencijah.

Kapacitete na hrvaški obali razprodane že v začetku poletja

Prvomajski prazniki so bili dobro prodani, prav tako kapacitete v Sloveniji do konca junija, ko so potekli turistični boni. Maja in junija so imeli v poslovalnicah Sončka izjemno veliko povpraševanja. »Julija pa se je že začelo kazati to, na kar smo opozarjali že vso pomlad – kapacitete na najbolj priljubljeni hrvaški obali so bile večinoma razprodane, pričakovanih ponudb 'last minute' ni bilo. Obratno – cene so se povišale.« Pri tem so bile agencije zaradi svojih zakupov kapacitet v prednosti, saj so jih imele zagotovljene po vnaprej dogovorjenih cenah, vendar so za obdobje glavne sezone tudi že praktično prodane. Vsa dodatna povpraševanja po kapacitetah so tako sedaj na voljo le še po višjih cenah.»

Turčija hit letošnje sezone

Turčija je letos pravi hit. FOTO: Shutterstock

Hrvaška poka po šivih

Tudi Sredozemlje je odlično prodano. V glavni sezoni to blažijo z dodatnimi čarterji za Turčijo, ki je hit letošnje sezone. Celo sezono letijo tja iz Ljubljane kar trije čarterji na teden, torej zdaj še dodatno četrti. »Ljudje so prepoznali, da v turških hotelih, ki imajo v povprečju višji nivo storitve, za svoj denar dobijo največ,« ugotavljajo pri Sončku in dodajajo, da je Turčija je zibelka vse vključujočih paketov, v svojih letoviščih z bogato infrastrukturo pa uresničijo želje vseh družinskih članov. Klasično je veliko povpraševanje tudi po Grčiji – ta je pri Slovencih zaradi pestrosti izbire med otoki še vedno zelo priljubljena. Enako tudi Egipt, ki je aktualen vse leto.

Seveda pa je največ povpraševanja za Hrvaško, ki velja še vedno za 'naše morje' – zaradi bližine, jezika, nostalgije in ker se tu še vedno pod črto da najceneje letovati. Glede na trenutno situacijo, ko na Hrvaškem po sprejemljivi ceni julija in avgusta skorajda ni več ničesar, potnike usmerjajo v slovenske terme, na našo obalo ter na Santorini, Lefkado, v Turčijo ... »Letošnja sezona je dober opomnik, da bomo morali o svojih počitnicah ponovno razmišljati že v začetku leta in si tako zagotoviti dobro ceno v izbranih objektih. Na Hrvaško namreč gravitira vsa Evropa in še veliko širše – ne čakajo nas, da začnemo junija razmišljati o morju,« še poudarjajo v Sončku.

Slovenci smo vedno radi potovali

Koliko so v povprečju za dopust pripravljeni odšteti Slovenci? Na to vprašanje odgovor ni preprost – nekateri skoraj nič, nekateri pa zelo veliko. »Dejstvo je, da smo Slovenci vedno radi potovali in imamo počitnice na vrhu svoje prioritetne lestvice tudi, ko nam ne gre najbolje (npr. v krizi 2008, tudi v poletnih sezonah treh 'koronskih let'). Morda letujemo krajši čas in s kakšno zvezdico manj, a odpotujemo. Če ne drugega, si privoščimo poletne počitnice, čeprav so se nekateri gostje v sanjski sezoni 2019 vračali k nam tudi po 4- ali 5-krat na leto. Zato tudi v prihajajoči čas zremo z optimizmom in se že danes z vsemi močmi pripravljamo na poletno sezono 2023,« pravi Nataša Jeza Kotnik.

Slovenci navdušeni nad Grčijo in Hrvaško

Grčija je zelo priljubljena. FOTO: Pixabay

Da je letos zanimanje za vse destinacije izjemno, opažajo tudi v turistični agenciji Palma. Pretekli dve leti so bila potovanja omejena, zato ljudi sedaj veseli dejstvo, da lahko potujejo. »Slovenci so predvsem navdušeni nad Grčijo, zato jih s čarterjem popeljemo na kar devet otokov, k temu pa smo dodali s povezavami še naslednjih 10. Priljubljene so tudi Turčija, Egipt, Tunizija, Črna gora, posebno zanimanje pa je letos tudi za Španijo. Hrvaška prav tako ostaja na vrhu seznama priljubljenih počitniških destinacij za tiste, ki imajo lastni prevoz,« pojasnjujeiz omenjene agencije.

V poletnem času je poleg počitnic med njihovimi gosti veliko zanimanja tudi za organizirana poletna potovanja na Škotsko, Islandijo, Skandinavijo, baltske dežele, Irsko, dodali pa so tudi sveže potovanje na Ferske otoke. Njihovi gostje so prav tako izredni ljubitelji raziskovanja priljubljenih evropskih prestolnic, še posebej Pariza, Londona, Barcelone, Lizbone, Prage …

Dvakrat tedensko v Turčijo, odhodi v Grčijo praktično vsak dan

Tudi v agenciji Palma imajo dnevne čarterske lete na različne kraje v Sredozemlju: dvakrat tedensko v Turčijo (tako čarterske lete kot tudi skupinska potovanja); enkrat tedensko v Egipt (tako počitnice kot potovanje in križarjenje po Egiptu); enkrat tedensko v Španijo. Največ povpraševanja pa je za grške otoke Kreto, Kos, Samos, Karpatos in Lefkado. »Praktično vsak dan imamo različne odhode, tako na počitnice kot tudi potovanja po Evropi in po svetu. Velik prodajni hit je letos tudi Črna gora, kamor vsak petek poletimo iz Ljubljane v Tivat,« pravi Pišek.

Tudi v turistični agenciji Palma pravijo, da so cene odvisne od kraja in tudi tipa nastanitve. »V Sredozemlje lahko potnik odpotuje že za najmanj 399 evrov in nastanitvijo v dvoposteljni sobi; v Črni gori lahko tričlanska družina letuje z vse vključujočo ponudbo in z letalskim prevozom že od dobrih 2000 evrov naprej, na Hrvaškem pa bodo počitnikovali že od 1113 evrov, prav tako z 'all inclusivom'.«