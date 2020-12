Razkrivamo, kje boste lahko preverili, ali ste pozitivni

Množično testiranje na novi koronavirus je bilo sprva napovedano v Ljubljani na Kongresnem trgu, a so začetek prestavili na torek in sporočili, da bo testirane potekalo v več krajih po Sloveniji.



V Ljubljani je mobilna enota že pripravljen. Poleg prestolnice bodo testiranja potekala še v Celju, Mariboru, Novem mestu, Novi Gorici, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Kopru, Kranju, Velenju, Ptuju, Lenartu in Sevnici. O točni lokaciji in uri bodo prebivalce obvestile lokalne skupnosti, je poročal Svet na Kanalu A. Če v vaši občini ne bo testiranja, se lahko odpravite v drugo občino (to sodi pod izjeme prepovedi prehajanja med občinami, podobno kot npr. obisk zdravnika.



Premier Janez Janša, ki po odstopu Tomaža Gantarja vodi zdravstveni resor, je povedal, da je nekdanji minister testiranje napovedal v Ljubljani, ki pa ni najbolj ogrožena po številu okužb. Dodal je, da so v zadnjih dneh promocijsko testiranje skušali nadgraditi v začetek sistema, v katerem se bodo lahko posamezniki testirali s hitrimi testi, s prioriteto v najbolj ogroženih regijah.



Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je pojasnila, da so testiranje s HATG testi zamaknili za en dan, ker so med vikendom strokovno usklajevali vsebine sporočil in razširili lokacije. V okviru javnega poziva so prejeli 52 prijav za mobilne enote, ki vključujejo okoli 130 enot. To so predvsem zdravstveni domovi, koncesionarji ter še nekateri drugi, ki imajo dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti, je pojasnila državna sekretarka. Kako na testiranje in kako ukrepati, če bo test pozitiven Če se odločite za testiranje, se ne potrebujete v naprej naročati. Preprosto pridete na lokacijo, kjer vam usposobljeno osebje odvzame bris. S sabo morate imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja. Ob tem pa se morate držati vseh priporočil, predvsem varnostne razdalje. Državna sekretarka je zatrdila, da je hitrih testov dovolj, rezultat pa bo znan v približno 15 minutah.



Pozitivni na hitrem testu bodo zavedeni v posebno evidenco, ki jo bodo poročali ločeno od PCR testov. Z današnjim dnem se spreminja tudi definicija pozitivnega testa in bodo kot pozitivne na novi koronavirus obravnavali tudi tiste, ki jim bodo okužbo potrdili z antigenskim testom. Do sedaj so morali zdravstveni delavci in zaposleni v domovih za starejše, ki so bili pozitivni na antigenskem testu, okužbo potrditi tudi s PCR testom.



Če boste na testu pozitivni, pojdite domov in se nemudoma izolirajte. Doma kontaktirajte svojega izbranega zdravnika. »Negativni rezultat testa naj vam ne da občutka lažne varnosti, saj ste čez dve uri že lahko pozitivni. Še naprej upoštevajte vsa priporočila,« je posvarila državna sekretarka.



Testiranje bo potekalo do 24. decembra. Po praznikih nameravajo hitra testiranja nameniti predvsem določenim skupinam prebivalcev, med njimi je Magajnejeva izpostavila zaposlene v vzgoji in izobraževanju.