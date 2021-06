Razkrivamo, kje bo odslej na vas prežala avtocestna policija (VIDEO)

Kaj bo počela avtocestna policija?

Po ustanovitvi Uprave avtocestne policije v začetku leta je v začetku junija začela delati njena prva specializirana enota – Specializirana enota avtocestne policije (SEAP) Ljubljana, poroča generalna uprava.Policisti SEAP Ljubljana bodo pokrivali območje PU Ljubljana, in sicer ljubljanski avtocestni obroč do Biča (dolenjska avtocesta), Unca (primorska avtocesta), predora Trojane (štajerska avtocesta) in Torovega (gorenjska avtocesta). Po kadrovski dopolnitvi pa bodo svoje delo razširili na gorenjski avtocesti vse do Karavank.S svojimi nadzorstvenimi in preventivnimi dejavnostmi bo lahko avtocestna policija prispevala k večji prometni varnosti, hkrati pa želijo z večjo prisotnostjo policijskih patrulj na avtocestah vplivati na dvig prometne kulture.Med najpomembnejšimi nalogami avtocestne policije so:• nadzorovanje in urejanje prometa na avtomobilskih in hitrih cestah,• ukrepanje proti kršiteljem cestnoprometnih predpisov,• preprečevanje in odkrivanje kaznivih ravnanj ter njihovih storilcev,• preiskovanje prometnih nesreč,• opozarjanje pristojnih organov in organizacij na odpravo pomanjkljivosti ob ugotovljenih neustreznih vozno-tehničnih razmerah, neustreznem stanju cestne opreme in signalizacije ter ukrepanje v skladu s predpisi,• sodelovanje pri zavarovanju izrednih in posebnih prevozov ter izvajanje predpisanih nalog pri športnih in drugih prireditvah na cestah.