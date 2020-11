Razkrivamo, kdaj predvidoma bo Slovencem na voljo cepivo proti covid 19

»Cepivo proti koronavirusni bolezni se razume, da bo najbolj pripomogli pri odpravi zapletov, ki jim imamo v družbi pri nas, v Evropi in celem svetu,« pravi Doroteja Novak Gosarič z direktorata za zdravstveno varstvo pri ministrstvu za zdravje. Do cepiv bomo dostopali na EU ravni, ki ga vodi evropska komisija. Trenutno tečejo pogajanja s sedmimi proizvajalci verjetnih cepiv, s štirimi od teh je evropska komisija že sklenila dogovore o predčasnih nakupih. To pomeni, da so dogovorjeni pogoji dobave, časovni intervali in podobno. S tem je evropska komisija proizvajalcem obetavnih cepiv pomagala za čimprejšnje razvitje cepiva. Kdaj bomo dobili cepivo in komu bo najprej na voljo V Evropski uniji bodo na voljo izključno cepiva, ki bodo dobila dovoljenje Evropske agencije za zdravila. Prvo dovoljenje za promet se pričakuje konec novembra ali začetek decembra. Stroka bo odločala, kako pripraviti prioritetni seznam cepljenih. Prva količina cepiv bo namenjena najbolj ranljivim skupinam, glede na starost, kronične bolezni, delavce v zdravstvu in na pomembnih infrastrukturi. Vse članice bodo dobile cepivo istočasno, na pregleden in enakopraven način na vnaprej znanem ključu delitve.



Prvo cepivo bo dostopno predvidoma konec decembra, razkriva Novak Gosaričeva.



Slovenija se ne bo sama pogajala za cepivo, se pa moramo z vsakim od proizvajalcev dogovoriti glede logistike dostave, torej, kako bo to na izvedbeni ravni potekalo za posamezno članico. Velik države članice, na primer Nemčija, bo imela morebiti 40 prevzemnih mest, Slovenija verjetno enega, pravi Novak Gosaričeva. Cepljenje ne bo brezplačno, a bo izdatek kril proračun Cepljenje ne bo obvezno, ampak bo temeljilo na prostovoljni osnovi. Na vprašanje, ali bo brezplačno, Novak Gosaričeva odgovarja, da cepljenje ne more biti brezplačno, a takoj pomiri, da bo denar zagotovljen iz proračunskih sredstev. Namen je zagotovitev dostop do cepiva in cepljenja, da bo mogoče čim hitreje vzpostaviti normalno življenje, je dodala.