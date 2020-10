Razkrivamo, katero slovensko občino bi lahko prvo zaprli

Vlada je Črno na Koroškem uradno razglasila za ogroženo območje, kar sicer ne pomeni nobene omejitve gibanja , vladni, ki ga je v torek predstavil premier, pa predvideva tudi zapiranje posameznih občin ali regij oziroma kot skrajni ukrep v primeru razglasitve epidemije tudi ponovno omejitev gibanja med občinami.Preberite tudi:Nemčija je včeraj na rdeči seznam- Zasavsko, Gorenjsko, Osrednjeslovensko in Savinjsko -, potem ko je že pred časom na seznam tveganih območij dala Koroško, Primorsko in Notranjsko. Ker se, smo preverili, v katerih občinah je največ okuženih in bi posledično lahko kot prve bile deležne zaprtja, pri tem smo gledali 14-dnevno incidenvo okužb na sto tisoč prebivalcev.​Preberite tudi:V Sloveniji imamo 212 občin, doslej o okužbah niso poročali iz osmih: Loški Potok, Osilnica, Jezersko, Solčava, Gornji Grad, Sveti Jurij v Slovenskih goricah, Juršinci in Hodoš. V zadnjih 14 dneh pa o okužbah niso poročali še iz naslednjih občin: Miren - Kostanjevica, Kanal, Kobarid, Tabor, Radeče, Mirna, Dobje, Štore, Dobrna, Ribnica na Pohorju, Žetale, Zavrč, Juršinci, Trnovska vas, Cerkvenjak, Sveta Ana, Benedikt, Veržej, Odranci, Velika Polana, Kobilje, Kuzma, Gornji Petrovci in Šalovci, kar pomeni, da je incidenca v teh občinah O.V večini ostalih obcin je stanje precej resno, incidenca pa je najvišja v Črni na Koroškem, kjer je kar 1.341. V celotni Sloveniji je incidenca 128. Za primerjavo: po podatkih Evropskega centra za preprečevanje bolezni in nadzor (ECDC) ima v EU oz. evropskem gospodarskem prostoru najvušjo incidenco Češka (374), sledijo ji Španija (303), Nizozemska (285), Francija (257) in Belgija (246). Absolutna rekorderka v Evropi je sicer Črna Gora z incidenco 541.Preverite, v katerih slovenskih občinah je incidenca še posebej visoka (nad 150):Bistrica ob Sotli ter Škocjan - 150Vuzenica - 151Brezovica, Črenšovci - 152Ljubljana ter Kranj - 153Borovnica - 154Kostel ter Šentjur - 156Litija ter Preddvor - 162Zagorje ob Savi - 164Podlehnik - 168Domžale - 170Komenda - 173Trbovlje ter Starše - 175Poljčane - 179Gorenja vas - Poljane, Ig - 185Grosuplje - 188Sv. Trojica v Slovenskih goricah - 192Mozirje - 194Bohinj - 195Hrastnik - 197Rogaška Slatina - 198Tolmin - 199Selnica ob Dravi - 201Moravče - 202Naklo - 204Vrhnika - 206Divača ter Sveti Jurij ob Ščavnici - 215Slovenske Konjice ter Cerklje na Gorenjskem - 220Ravne na Koroškem - 221Komen - 226Vransko - 229Prebold - 234Beltinci - 235Škofja Loka - 241Oplotnica - 242Gorišnica - 244Šmartno pri Litiji - 249Lukovica - 255Hoče - Slivnica - 262Nazarje - 268Vodice - 282Škofljica - 315Log - Dragomer - 328Rečica ob Savinji - 343Makole - 346Markovci - 350Vitanje - 355Trzin - 357Hajdina - 364Zreče - 430Prevalje - 470Šentjernej - 517Mežica - 731