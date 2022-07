Razkrivamo, katera zdravila primanjkujejo v lekarnah: tudi Viagre zmanjkalo

Nedavno smo pisali, da je v državi vsesplošno pomanjkanje določenega zdravila za otroke, a dobava v preskrbi se kaže tudi pri nekaterih ostalih zdravilih. Ne gre za posebnost Slovenije, temveč ima podobne težave vsa Evropska unija. Na dobave vpliva vojna v Ukrajini, kjer so nekatere tovarne z zdravili, in tudi pretresi zaradi covida v gospodarstvu v Aziji, kjer je proizvedena večina zdravil in zdravilnih učinkovin.

Motnje v preskrbi z zdravili se občasno pojavljajo pri večini proizvajalcev, ki so prisotni na slovenskem trgu, nam pojasnjujejo v Lekrani Ljubljana in dodajajo, da se obdobja nedobavljivosti razlikujejo. Večinoma posamezno zdravilo ni na voljo največ mesec dni, redko več mesecev, pravijo.

V zadnjem obdobju so sicer zaznali nekoliko daljša obdobja pomanjkanja posameznih zdravil, a ne pričakujejo, da bi prišlo do večjih težav z zagotavljanjem potrebnih zdravil na trgu.

Ni Claritine tablet, Hiconcila sirupa, Rupuruta, Viagre

Pred časom smo poročali, da v Sloveniji zmanjkuje otroških zdravil z vsebnostjo paracetamola, ki znižuje temperaturo in lajša bolečine, in otroških antibiotikov. Gre za zdravilo Calpol. V Lekarni pravijo, da je Zdravilo Calpol 120 mg/5 ml je normalno dobavljivo, Calpol 250 mg/5 ml pa bo ponovno na voljo za naročanje predvidoma v drugi polovici julija.

Med pogosteje predpisanimi zdravili na recept je trenutno motnja v preskrbi Claritine tablet (lajša alergijske simptome), ki bodo predvidoma na voljo po 15. juliju, je pa na voljo primerljivo zdravilo Flonidan, pravijo. Prav tako je nedobavljiv Hiconcil sirup (antibiotik), ki bo po napovedih na voljo v prihodnjih dneh.

Med drugim primanjkuje ketonal gela, medicinski dušikov kisik (jeklenka), rupuruta (500 mg), Viagre (50 mg), določenih Nicorette obližev, Bilobila (120 mg), Dalerona za otroke ...in številnih drugih, a za mnogo teh zdravil obstajajo primerne zamenjave oziroma t.i. generiki.

Seznam, katerih zdravil vse primanjkuje - od kdaj in kdaj je predvidena dobava, si lahko ogledate v datoteki spodaj. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) namreč beleži vse motnje pri dobavi zdravil.

Cene zdravil in zdravilnih učinkovin so se v letošnjem letu povišale in se še dvigujejo, priznavajo v Lekarni Ljubljana in dodajajo, da gre za posledico zviševanja nabavnih cen proizvajalcev.