Han na morje, Bratušek v hribe: razkrivamo poletne načrte naših ministrov

Poletje je čas oddiha, a ne za vse. Nekateri ministri bodo dopust izkoristili za morje in sprostitev, drugi pa bodo prijeli za motiko, kosilnico ali skrbeli za bližnje. Slovenija, Hrvaška, domači vrt – vladni dopusti so letos raznoliki, a marsikje delovni.

Ko se politični vrh odpravlja na dopust, bi marsikdo pričakoval brezskrbno poležavanje na jahtah ali v dragih resortih. A resničnost je precej drugačna. Več ministrov bo dopust preživelo doma – ne le zaradi oddiha, temveč zaradi dela, ki se je nabralo čez leto.

Delovni tudi med dopustom

Nekateri člani vlade tudi poleti ne bodo odložili orodja ali skrbi. Minister za okolje Bojan Kumer bo kot že vrsto let del dopusta preživel doma, kjer ga čaka kup opravil okoli hiše – tista, ki so med letom ostala v ozadju. Tudi minister za obrambo Borut Sajovic ne bo lenaril: večino dopusta bo preživel na svoji kmetiji, poleg tega pa bo opravil še kakšno pohodniško turo v Sloveniji ali tujini.

Posebno družinsko situacijo ima ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki bo ostala doma, saj bo skrbela za člana družine po operaciji. Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić bo večinoma doma, prav tako minister za kohezijo Aleksander Jevšek, ki bo 14 dni preživel v Sloveniji, v krogu družine in prijateljev.

Nekoliko drugače, a vseeno v stiku z delom, bo dopustoval minister za gospodarstvo Matjaž Han, ki bo kot običajno odšel na Pag, a ob morebitnih potrebah ostaja v stalnem stiku z državnim sekretarjema.

Tujina kliče: hrvaška obala ostaja ministrska klasika

Kjer je sonce in morje, so tudi naši ministri. Franc Props, minister za javno upravo, ostaja zvest Pelješcu, kjer bo že tradicionalno jadranje na deski poskrbelo za adrenalinski oddih. Ministrica za kulturo Asta Vrečko bo z družino uživala na otoku Lošinj. Tanja Fajon, zunanja ministrica, bo dopust preživela aktivno: kolesarjenje, potapljanje in dolgi sprehodi ob morju.

Med morske valove se bo verjetno podal tudi minister za visoko šolstvo Igor Papič, a še ni povsem odločen – njegov dopust bo razpet med morjem, hribi ali celo tujim potovanjem, odvisno od službenih obveznosti. Podobno velja za Luko Mesca, ki naj bi poleti »potepal« med hribi in morjem – če bo šlo vse po načrtih.

Doma ali po Sloveniji – z naravo in knjigo

Za naravne lepote Slovenije in mirno družinsko vzdušje se odloča več članov vlade. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel bo svoj dopust preživela tako v gorah kot ob morju. Navdušena popotnica rada odkriva nove kraje in kulture, a največ sprostitve najde med knjigami in sprehodi po slikovitih poteh. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar bo v prostem času kolesaril in raziskoval naravo s svojo družino.

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek si je vzela dvanajst delovnih dni, ki jih bo razdelila med gore, reke, jezera in morje – vsestranski oddih v objemu narave.

Nekateri še ne vedo, kam jih bo zaneslo

Minister za vzgojo in izobraževanje Vinko Logaj je že v juniju izkoristil nekaj dni za družinski izlet, nekaj dopusta pa si morda privošči še med vladnimi počitnicami. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac pa je letos vpet v tako intenzivno zakonodajno obdobje, da še ni sklenil, če si bo dopust sploh lahko vzel.

Kot kaže, tudi naši ministri dopustujejo, a vsak po svoje. Nekateri bodo garali, drugi brali, tretji jadrajo v tujini, četrti ostajajo v zatišju svojega doma. In čeprav bo vlada uradno »na pavzi«, mnogi ostajajo vsaj z enim ušesom še vedno na službenem telefonu.