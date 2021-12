Razkrivamo, kako bodo slovenski politiki preživeli praznike

Prazniki so pred vrati, večina ljudi pa bo božični večer preživela v krogu najbližjih. Vlada je odločila, da silvestrovanj na prostem ne bo. Zasebno zbiranje je omejeno na največ tri gospodinjstva, delovni čas gostiln pa bo na najdaljšo noč v letu neomejen. Preverili smo, kako bodo božič in novo leto preživeli predsedniki parlamentarnih strank.

Bratuškova decembra praznuje trikrat

Presednica SAB Alenka Bratušek pravi, da je v letošnjem letu kar nekaj dogodkov zaznamovalo njeno življenje, med drugim tudi omejitve in ukrepi zaradi koronavirusa. »Čas med božičem in novim letom je praznični čas, ki je še posebej čaroben. Na žalost je to že drugo leto, ko bo to lepo obdobje zaznamovala epidemija in nas pri praznovanju precej omejila. Toda ne glede na to verjamem, da bo tudi letošnji december ugoden in predvsem sami se moramo potruditi za to. Zame je december nekaj posebnega tudi zato, ker sem prav v tem mesecu pred več kot 30 leti spoznala svojega moža,« pravi Bratuškova, ki dodaja da bo tako božič kot novo leto preživela doma, z družino in ožjim krogom prijateljev. Priznava, da tudi sicer ni privrženka velikih novoletnih zabav.

Fajonova: Aktivnosti in druženja prilagajam tudi moževim nemškim sorodnikom

Predsednica SD Tanja Fajon praznuje tako božič kot novo leto. »Božič, četudi ga ne praznuje v religioznem pomenu, je zanjo večer miru in druženja z družino. Novo leto pa običajno preživi bolj živahno, največkrat s prijatelji. V prazničnem času svoje aktivnosti in druženja zaradi soproga, ki je Nemec, prilagaja tudi z obiski sorodnikov v Nemčiji ali pa sorodnike z veseljem gosti v Sloveniji. Tanja Fajon pravi, rada svoj prosti in prednovoletni čas preživlja aktivno, s smučanjem, sankanjem, z zimskimi radostmi. Upa, da bo tudi letos tako,« pojasnjujejo v stranki.

Tonin in Šarec v krogu družine

Vodja NSi Matej Tonin pravi, bo za božič in novo leto gotovo doma. »Delo ministra je izjemno naporno in večkrat si želim, da bi lahko več časa preživel z družino – ženo in tremi otroki. Upam, da si bom med božičem in novim letom lahko vzel prost teden in bom čim več doma.«

»Tako božič kot novo leto bom preživel v veselju, sreči in ob dobri hrani,« pa nam je odgovoril prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. V domačem krogu bo praznike preživel tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec.

Počivalšek gre po praznikih na dieto

Predsednik SMC Zdravko Počivalšek pravi, da bo dobro jedel, januarja pa sledi dieta. »Decembrski prazniki so zame predvsem priložnost za preživljanje časa z družino in najdražjimi. Žal sem zaradi svojih obveznosti tudi v tem času vpet v številne aktivnosti in si tistega klasičnega dopusta ob koncu leta ne morem privoščiti, lahko pa vam zagotovim, da je kljub temu miza nenehno polna, tako da grem po novem letu navadno na tradicionalno dieto. Letošnje leto mi bo v spominu gotovo ostalo po konkretnih izzivih, še bolj konkretnih odgovorih nanje ter konkretnih načrtih za prihodnost.«

Janez Janša (SDS), Luka Mesec (Levica) in Ljubo Jasnič (Desus) na naša vprašanja niso odgovorili.