To bodo bodoči maturanti izvedeli februarja

Poklicna matura

Katerih vsebin na maturi ne bodo izpraševali, naj bi sporočili do konca februarja 2021. FOTO: Leon Vidic/Delo

Splošna matura

Uvedli so boniteto v višini 10 odstotkov točk na neuspešno opravljen izpit. FOTO: Matej Družnik

PISNI IZPITI – ZUNANJI DEL

SLOVENŠČINA IP 1 (šolski esej): Skladno z zahtevami PIK bo šolski esej pripravljen na podlagi razpisanega tematskega sklopa Razmerje med generacijami, in sicer: pri razpravljalnem eseju bodo kandidati lahko izbrali en ali oba romana v celoti (G. Vojnović, Figa ali/in P. Pettersen, Konje krast;

bodo kandidati lahko izbrali (G. Vojnović, Figa ali/in P. Pettersen, Konje krast; pri interpretativnem/razlagalnem eseju prilagoditev ni , predložen bo še neobravnavani odlomek enega izmed književnih del razpisanega tematskega sklopa. O spremembah PIK SM za slovenščino 2021 (tudi o povezavah besedila / besedil tematskega sklopa s še enim književnim besedilom iz učnega načrta) bo DPK SM za slovenščino obvestila učitelje 4. letnikov gimnazij prek ŠMK SM.

IP 2 (razčlemba izhodiščnega besedila): prilagoditev za Izpitno polo 2 ni načrtovana, izjema je zadnja naloga (tvorjenje krajšega neumetnostnega besedila – naloga odprtega tipa), za katero je najavljen zožen nabor besedil: uradno vabilo, uradna zahvala, uradna prošnja, uradna pritožba, javno vabilo, javna zahvala, javno obvestilo in komentar.



Pri predmaturitetnem preizkusu prilagoditve niso načrtovane za nobeno izpitno polo.



ITALIJANŠČINA KOT MATERNI JEZIK IP 1 (šolski esej): Pri pisanju šolskega izpita v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2021 prilagoditev ni . Kandidati bodo skladno z zahtevami PIK za SM (italijanščina kot materinščina) pisali šolski esej na podlagi že razpisanega tematskega sklopa La scuola in kot doslej lahko izbrali dve od treh obravnavanih besedil . IP 2 (razčlemba izhodiščnega besedila): Prilagoditev za Izpitno polo 2 ni načrtovana, izjema je zadnja naloga (tvorjenje krajšega neumetnostnega besedila), pri kateri bodo kandidati tvorili eno izmed naslednjih besedil: uradno vabilo, uradno zahvalo, uradno prošnjo, uradno pritožbo, javno obvestilo, pismo in komentar.



Pri predmaturitetnem preizkusu prilagoditve niso načrtovane za nobeno izpitno polo.



MADŽARŠČINA KOT MATERNI JEZIK IP 1 (šolski esej): Kandidati pišejo šolski esej skladno z zahtevami PIK 2021 na podlagi razpisanega tematskega sklopa Ember az embertelenségben, in sicer: pri razpravljalnem eseju bodo kandidati pisali esej na podlagi madžarskega književnega dela, pri čemer bodo v največ dveh postavkah pokazali tudi poznavanje drugega romana iz razpisanega tematskega sklopa;

bodo kandidati pisali esej na podlagi madžarskega književnega dela, pri čemer bodo v največ dveh postavkah pokazali tudi poznavanje drugega romana iz razpisanega tematskega sklopa; pri interpretativnem/razlagalnem eseju ni prilagoditev, predložen bo odlomek iz razpisanega tematskega sklopa.



ni prilagoditev, predložen bo odlomek iz razpisanega tematskega sklopa. IP 2 (razčlemba izhodiščnega besedila): Prilagoditev za Izpitno polo 2 ni načrtovana, izjema je zadnja naloga (tvorjenje krajšega neumetnostnega besedila), pri kateri bodo kandidati tvorili eno izmed naslednjih besedil: ismertetés/predstavitev, magánlevél/zasebno pismo, hivatalos levél/uradno pismo, meghívó/vabilo, kérvény/prošnja, önéletrajz/življenjepis, pályzát/prijava, érvelés (véleménykifejtés)/argumentativno besedilo, izražanje mnenja.



Pri predmaturitetnem preizkusu bodo prilagoditve uveljavljene pri pisanju IP 1 (enake kot veljajo za spomladanski in jesenski izpitni rok SM 2021), pri pisanju IP 2 pa prilagoditev ni načrtovana.



MATEMATIKA Za SM 2021 bo dovoljena uporaba računala pri IP 1.

Objava večjega števila matematičnih formul na OR in VR glede na 2020 je skladna s PIK 2021. Predmaturitetni preizkus bo prilagojen , pri čemer bodo upoštevane načrtovane prilagoditve IP 1 za SM 2021.



MODERNI TUJI JEZIKI – ANG, NEM, ITT, ŠPA, FRA, RUŠ OR – izbirnost daljšega pisnega sestavka

Omogočena izbirnost naslova daljšega pisnega sestavka (pri TJ, kjer to doslej ni bilo vključeno, bo predložen en dodatni naslov).​

Omogočena izbirnost naslova daljšega pisnega sestavka (pri TJ, kjer to doslej ni bilo vključeno, bo predložen en dodatni naslov).​ VR – izbirnost pisnega sestavka na temo iz književnosti

Omogočena bo izbirnostnaslova pisnega sestavka na temo iz književnosti(pri TJ, kjer to še ni bilo vključeno, bo predložen en dodatni esejski naslov, iz vsebine razpisanega tematskega sklopa). IZPITNI NASTOPI IN PISNI IZPITI – zunanji del

GLASBA Splošni bonus se uveljavi za pisni del izpita in izpitni nastop, ki je zunanje ocenjen (glasbeni stavek, petje in inštrument, jazz in zabavna glasba, balet). SODOBNI PLES Splošni bonus se uveljavi v pisnem delu izpita in izpitnem nastopu, ki je zunanje ocenjen. USTNI DELI IZPITOV – NOTRANJI DEL Obvezni predmeti in moderni tuji jeziki kot izbirni predmeti : za dijake povečati predvidljivost vsebin, učiteljem na šolah omogočiti zmanjšanje obsega vsebin in do konca februarja o tem obvestiti maturante. Za vse predmete z ustnimi izpiti MIZŠ, DK SM in Ric oblikujejo smernice/navodila srednjim šolam za objavo točnih datumov ustnih izpitov (razporede kandidatov pa ob zaključku pouka za zaključne letnike).

(razporede kandidatov pa ob zaključku pouka za zaključne letnike). Učitelji na šolah seznanijo maturante (tudi 21- letnike in maturante z dodatnim predmetom splošne mature ob poklicni maturi), katere vsebine bodo izključene iz ustnega dela izpita. MATEMATIKA Vsa vprašanja so objavljena vnaprej (skladno s PIK 2021).

DPK SM za MAT bo razdelila vprašanja v 3 sklope po 35 vprašanj, na šoli pa bodo iz vsakega sklopa izločili 5 vprašanj in med šolskim letom o tem obvestili maturante. To predstavlja zoženje vsebin za približno 15 odstoktov in omogoča izločitev neobravnavanih vsebin. Šole bodo avtonomno v komplet pripravile po 30 listkov, na vsakem bodo 3 vprašanja, po 1 vprašanje iz vsakega sklopa.



UČNI JEZIKI (SLOVENŠČINA, MADŽARŠČINA KOT MATERNI JEZIK, ITALIJANŠČINA KOT MATERNI JEZIK)

Pri vseh učnih jezikih učitelj iz izpitnega kompleta (35 listkov) izloči 5 listkov z ustnimi vprašanji – s tem se omogoči, da število izpitnih vprašanj za ustni izpit skrčijo za 15 % in izločijo vsebine, ki ne bodo v celoti obdelane oz. utrjene.



MODERNI TUJI JEZIKI, LATINŠČINA

Pri vseh modernih tujih jezikih in latinščini učitelj iz izpitnega kompleta (35 listkov) izloči 5 listkov z ustnimi vprašanji na OR in VR – s tem se omogoči, da število izpitnih vprašanj za ustni izpit skrčijo za 15 odstotkov in izločijo vsebine, ki ne bodo v celoti obdelane oz. utrjene.



Pri modernih tujih jezikih , ki imajo v tematskem sklopu za SM 2021 za pisni del določena dela dveh avtorjev, bodo kandidati imeli dodatno možnost izbirnosti pri ustnih izpitih:

na vseh listkih, kjer se tretje (»literarno«) vprašanje navezuje na besedilo enega od obeh avtorjev iz IP3 na VR, bosta na voljo dve vprašanji, eno iz besedila prvega in eno iz besedila drugega avtorja. Kandidat se bo odločil, na katero vprašanje bo odgovarjal; to velja za ustne izpite na OR (ANG) in VR (ANG, RUŠ, ŠPA).



LIKOVNA TEORIJA

Kandidati za ustni del izpita predložijo prilagojeno/manjše število risb v formatu A3-B2 (8 od zahtevanih 10).

PRAKTIČNI DELI IZPITOV – SEMINARSKE NALOGE, LABORATORIJSKE VAJE IN DRUGI PRAKTIČNI DELI IZPITOV Šole so oktobra 2020 prejele navodila za izvajanje /potek (sklep DK SM, realizacija Ric), s katerim bi preprečili (ali čimbolj zmanjšali) časovno stisko za izvedbo in dokončanje ter oddajo nalog/izdelkov dijakov.

/potek (sklep DK SM, realizacija Ric), s katerim bi preprečili (ali čimbolj zmanjšali) časovno stisko za izvedbo in dokončanje ter oddajo nalog/izdelkov dijakov. Za prilagoditve bodo uporabljene predložene možnosti iz SM 2020, ki jih bo DK SM v sodelovanju z DPK SM in ŠMK v poteku šolskega leta predlagala kot potrebne (manjše število vaj, ki se bodo ocenjevale, prilagoditev ekskurzij in terenskih vaj ter internih nastopov, prilagoditve protokolov izdelave nalog, poročil in drugih izdelkov, prilagoditve oddaje dijaških izdelkov, prilagoditve zagovorov, prilagoditve kriterijev ocenjevanja). Skladno z zahtevami PIK bo šolski esej pripravljen na podlagi razpisanega tematskega sklopa Razmerje med generacijami, in sicer:O spremembah PIK SM za slovenščino 2021 (tudi o povezavah besedila / besedil tematskega sklopa s še enim književnim besedilom iz učnega načrta) bo DPK SM za slovenščino obvestila učitelje 4. letnikov gimnazij prek ŠMK SM.prilagoditev za Izpitno polo 2 ni načrtovana,(tvorjenje krajšega neumetnostnega besedila – naloga odprtega tipa), za katero je najavljen zožen nabor besedil: uradno vabilo, uradna zahvala, uradna prošnja, uradna pritožba, javno vabilo, javna zahvala, javno obvestilo in komentar.prilagoditve niso načrtovane za nobeno izpitno polo.Pri pisanju šolskega izpita v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku splošne mature 2021. Kandidati bodo skladno z zahtevami PIK za SM (italijanščina kot materinščina) pisali šolski esej na podlagi že razpisanega tematskega sklopa La scuola in kot doslej lahkoPrilagoditev za Izpitno polo 2 ni načrtovana,(tvorjenje krajšega neumetnostnega besedila), pri kateri bodo kandidati tvorili eno izmed naslednjih besedil: uradno vabilo, uradno zahvalo, uradno prošnjo, uradno pritožbo, javno obvestilo, pismo in komentar.prilagoditve niso načrtovane za nobeno izpitno polo.Kandidati pišejo šolski esej skladno z zahtevami PIK 2021 na podlagi razpisanega tematskega sklopa Ember az embertelenségben, in sicer:Prilagoditev za Izpitno polo 2 ni načrtovana,(tvorjenje krajšega neumetnostnega besedila), pri kateri bodo kandidati tvorili eno izmed naslednjih besedil: ismertetés/predstavitev, magánlevél/zasebno pismo, hivatalos levél/uradno pismo, meghívó/vabilo, kérvény/prošnja, önéletrajz/življenjepis, pályzát/prijava, érvelés (véleménykifejtés)/argumentativno besedilo, izražanje mnenja.bodo prilagoditve uveljavljene pri pisanju IP 1 (enake kot veljajo za spomladanski in jesenski izpitni rok SM 2021), pri pisanju IP 2 pa prilagoditev ni načrtovana., pri čemer bodo upoštevane načrtovane prilagoditve IP 1 za SM 2021.za dijake povečati predvidljivost vsebin, učiteljem na šolah omogočiti zmanjšanje obsega vsebin in do konca februarja o tem obvestiti maturante.Šole bodo avtonomno v komplet pripravile po 30 listkov, na vsakem bodo 3 vprašanja, po 1 vprašanje iz vsakega sklopa.učitelj iz izpitnega kompleta (35 listkov) izloči 5 listkov z ustnimi vprašanji – s tem se omogoči, da število izpitnih vprašanj za ustni izpit skrčijo za 15 % in izločijo vsebine, ki ne bodo v celoti obdelane oz. utrjene.učitelj iz izpitnega kompleta (35 listkov) izloči 5 listkov z ustnimi vprašanji na OR in VR – s tem se omogoči, da število izpitnih vprašanj za ustni izpit skrčijo za 15 odstotkov in izločijo vsebine, ki ne bodo v celoti obdelane oz. utrjene., ki imajo v tematskem sklopu za SM 2021 za pisni del določena dela dveh avtorjev, bodo kandidati imeli dodatno možnost izbirnosti pri ustnih izpitih:na vseh listkih, kjer se tretje (»literarno«) vprašanje navezuje na besedilo enega od obeh avtorjev iz IP3 na VR, bosta na voljo dve vprašanji, eno iz besedila prvega in eno iz besedila drugega avtorja. Kandidat se bo odločil, na katero vprašanje bo odgovarjal;Kandidati za ustni del izpita predložijo prilagojeno/manjše število risb v formatu A3-B2 (8 od zahtevanih 10).

Težko pričakovano novica o tem, kako bo konec šolskega leta potekal zrelostni preizkus za srednješolce, je na novinarski tiskovni konferenci razkrila ministrica za izobraževanje. Hkrati je napovedala, da se za prvo triado osnovne šole odpirajo s 4. januarjem 2021 Matura bo v šolskem letu 2020/21 izvedena z nekaterimi prilagoditvami. Opravljalo jo bo predvidoma 9.093 dijakov na poklicni maturi in 6.927 dijakov na splošni. Kako, v kakšni obliki, s kakšnimi prilagoditvami bo potekala matura, sta podrobneje predstavila predsednica Državne komisije za splošno maturoin predsednik Državne komisije za poklicno maturoObe komisiji menita, da imajo kandidati na maturi zaradi epidemije covida 19 slabše pogoje za pripravo na maturo zaradi zaprtja šol, neizvedenega pouka in izvedbe pouka na daljavo. Učinkovitost pedagoškega procesa na daljavo ne dosega pouka v šolah, razlike med bolj in manj učno uspešnimi se povečujejo, dodatno jih povečujejo še slabše socialne razmere in tudi morebitna slabša dostopnost do IKT pri nekaterih dijakih, težji je tudi dostop do literature in virov.Pri poklicni maturi bodo prilagoditve pri pisnih in ustnih izpitih. Prilagoditve pri 4. predmetu za izdelavo izdelka, opravljanje storitve oz. izpitni nastop (praktični del) pa se oblikujejo v skladu s pripravljenimi in izvedenimi prilagoditvami za izvedbo poklicne mature 2020 in se v primeru potrebe ustrezno dopolnijo.Prilagoditve pri pisnih izpitih bodo vsebovale splošni bonus in izbirnost. Tako se na poklicni maturi za vse pisne izpite uporabi 10-odstotni splošni bonus. Kandidati ga bodo prejeli pri neuspešno opravljenih delih izpitov. Izpiti iz tujih jezikov so umeščeni v Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) »absolutno«. Zato se pri pogojih za izdajo certifikatov ne bo upošteval bonus pri pisnih izpitih.Prav tako bo dodatno zagotovljena izbirnost pri italijanščini ter pri italijanščini kot tujem in drugem jeziku. Izbirnost bo zagotovljena tudi na vseh izpitnih rokih poklicne mature 2021 pri angleščini. Pri slovenščini, madžarščini, nemščini in matematiki je bila izbirnosti prisotna že do sedaj in bo ostala tudi pri poklicni maturi 2021.Prilagoditve pri ustnih izpitih gredo v zmanjšanje vsebin ocenjevanja znanja za 15 odstotkov, prav tako za toliko se bo zmanjšalo število izpitnih lističev. Za vsako šolsko izpitno komisijo pri ustnem izpitu mora biti za vsak dan pripravljenih najmanj 30 izpitnih listkov. Organizacijsko pa bodo ustni izpiti izvedeni podobno kot na poklicni maturi 2020. To pomeni, da sta v šolski izpitni komisiji lahko samo dva člana – predmetna strokovnjaka. Izpraševalec izjemoma (zaradi karantene) lahko sodeluje na daljavo. V tem primeru je komisija tričlanska.Šolska maturitetna komisija bo potrdila vsebine, ki se jih ne bo ocenjevalo na ustnih izpitih in o izpuščenih vsebinah kandidate seznani najpozneje do konca februarja.Prilagoditve pri 4. predmetu za izdelavo izdelka, opravljanje storitve oz. izpitni nastop (praktični del) se oblikujejo v skladu s pripravljenimi in izvedenimi prilagoditvami za izvedbo poklicne mature 2020 in se v primeru potrebe ustrezno dopolnijo.Za uspešno uveljavitev predlaganega paketa prilagoditev, tako komisija, je prioritetno čimprejšnje vračanje v šolo dijakov zaključnih letnikov, ki opravljajo poklicno maturo 2021. S tem se bo omogočila izvedba rednega pouka in optimalno doseganje učnih ciljev pri vseh predmetih poklicne mature. Tako bodo v ustrezni meri izpolnjeni tudi pogoji za opravljanje četrtega predmeta.Pri splošni maturi bo veljal splošni bonus za vse predmete splošne mature v obsegu 10 odstotkov na neuspešno opravljeni del zunanjega dela izpita. To bo omililo pričakovan padec v dosežkih, hkrati pa ne vodi do znatnih zgostitev ocen niti na strani učno slabših kot tudi ne boljših kandidatov in ustrezno ohranja obe temeljni funkciji splošne mature: omogoča zaključek srednje šole in vpis na študij, vključno s selekcijo kandidatov na študije z omejitvami.Ker so izpiti iz tujih jezikov umeščeni v Skupni evropski jezikovni okvir (SEJO) »absolutno«, se bodo certifikati o znanju tujega jezika izdajali na podlagi števila doseženih točk pri pisnih izpitih iz tujih jezikov brez upoštevanja bonusa.Določene so prilagoditve pisnega dela splošne mature pri učnih jezikih, matematiki ter pri modernih tujih jezikih, prav tako pri izpitnih nastopih in pisnih izpitih na področju glasbe in sodobnega plesa.Pri ustnih delih splošne mature pa je predvideno, da je potrebno povečati predvidljivost vsebin, učiteljem na šolah omogočiti zmanjšanje obsega vsebin, o čemer je potrebno do konca februarja obvestiti maturantke in maturante. Za vse predmete z ustnimi izpiti bodo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, obe maturitetni komisiji in državni izpitni center oblikovali smernice oziroma navodila šolam za objavo točnih datumov ustnih izpitov. Učitelji pa bodo maturante seznanili na šolah, katere vsebine bodo izključene iz ustnega dela izpita.Glede praktičnih delov izpitov, torej seminarskih nalog, laboratorijskih vaj in drugih praktičnih izpitov pa so šole že oktobra prejele navodila za izvajanje. Za prilagoditve bodo uporabljene predložene možnosti iz splošne mature 2020.