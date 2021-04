Razkrivamo, kaj naj bi svetovalna skupina predlagala vladi

Svetovalna skupina za covid 19 bo po neuradnih informacijah STA danes predlagala vladi dopolnitev semaforja sproščanja ukrepov, da bi v rumeni fazi lahko organizirali prireditve zunaj in v zaprtih prostorih. Prireditev na odprtem bi se po njihovem predlogu lahko udeležila četrtina ljudi, kolikor jih sicer sprejme prireditveni prostor.Pri tem bi morali udeleženci prireditev tako v zaprtih prostorih kot na prostem izkazati bodisi negativni test na okužbo z novim koronavirusom, potrdilo o preboleli okužbi ali pa potrdilo o cepljenju proti covidu19. Prav tako bi morali nositi maske.Prav tako predlagajo vladi, naj se na ministrskem nivoju EU poenotijo glede protokola prehajanja meja (koliko odmerkov cepljenja je treba, da lahko posameznik prehaja mejo brez odrejene karantene). To se med državami namreč razlikuje. Vstop v Slovenijo je denimo možen ob enem odmerku cepljenja s cepivom AstraZenece, pri čemer morajo od cepljenja miniti trije tedni, medtem ko Hrvaška zahteva cepljenje z dvema odmerkoma tega cepiva.Po trenutno veljavnem semaforju se v rumeni fazi predvideva sproščanje turističnih nastanitev in odprtje srednjih šol in fakultete brez omejitev. Za prehod v rumeno fazo sta potrebna dva pogoja, in sicer manj kot 600 povprečno potrjenih okužb v enem tednu in manj kot 500 hospitaliziranih covidnih bolnikov.Trenutno v bolnišnicah zdravijo 621 covidnih bolnikov, povprečje potrjenih okužb v enem tednu pa znaša 606.