Razkrivamo, kaj je vladi predlagala stroka, kaj pa je bilo na koncu sprejeto

O maskah niso eksplicitno razpravljali

»Vse odloke je vlada v nedeljo sprejela po predhodnem usklajevanju s stroko. Soglasno. Na sami seji sta bila poleg ministra za zdravjeprisotna tudi vodja strokovne skupineter direktor NIJZ. Pri vsakem odloku sem še posebej vprašal, če stroka soglaša.« Tako je danes javnosti sporočil predsednik vlade. Pojavile so se namreč informacije, da je stroka želela nekaj drugega, kar smo na koncu dejansko dobili. Ali je prišlo do šuma v komunikaciji med vlado in strokovno skupino, smo Logarjevo.»Tole so bili predlogi svetovalne skupine, ki so bili javno predstavljeni na Brdu, in ne vem, o kakšnem komunikacijskem šumu govorite, jaz sem samo rekla, da gospodarstvo ni prevzelo svojega dela pri zapiranju, saj mnogim ne omogočajo dela od doma, kot smo predlagali, prav tako se niso odločili za zaprtje nenujnih dejavnosti. Pri maskah gre pa samo za to, da o tem nismo eksplicitno razpravljali,« je rekla Logarjeva.Kaj je torej svetovalna skupina predlagala?– Popolno 11-dnevno zaprtje države (od 1. do 11. 4. 2021).– Po zaprtju sledijo ukrepi po vladnem semaforju sproščanja ukrepov v epidemiji covida 19.– Druženje zunaj regij je dovoljeno na: dve gospodinjstvi (pet odraslih oseb in otroci) v nedeljo, 4. 4. 2021.– V času zaprtja države izkoristimo čas za cepljenje; ohranjamo testiranje za zaposlene, ki hodijo na delo (vsi, ki so nujno potrebni za zagotavljanje delovanja države – kritična infrastruktura).– Šole v času od zaprtja do odprtja potekajo na daljavo, po koncu zaprtja se odprejo ne glede na vladni semafor sproščanja ukrepov.– Vrtci v času zaprtja države delujejo za starše otrok, ki so nujno potrebni za delovanje države (kritična infrastruktura).– Javni potniški promet v času zaprtja države poteka po sistemu sobotnega, nedeljskega in prazničnega dne.– Kjer je le možno, se v času zaprtja države maksimalno izvaja delo od doma (potrebna je ustrezna stimulacija za delo od doma) in možnost uporabe dopusta; če delovni proces ne dopušča, mora imeti delavec potrdilo delodajalca, da je delavec nepogrešljiv pri opravljanju dela na delovnem mestu.– Ne glede na vse osnovni ukrepi za zaščito pred širjenjem okužbe z virusom sars-cov-2 še vedno veljajo (zaščitne maske, higiena rok in kašlja, fizična in socialna distanca, izogibanje druženja v večjih skupinah, prezračevanje prostora) ob zaprtju in po odprtju države.