Razkrivamo, kaj je pisalo v srhljivem pismu znani slovenski novinarki

Novinarji so zaradi svojega dela pogosto tarča kritik. Tisti, ki se z njimi ne strinjajo, jih pogosto krizirajo v komentarjih, po družabnih omrežjih, včasih celo konstruktivno. Nekateri med njimi pa gredo še korak dlje. Zgodilo se je namreč že, da so bili fizično napadeni. Včerajšnji dan v Kopru je zaznamovala policijsko-gasilska akcija pri novinarki RTV Slovenija Eugeniji Carl . Do nje je namreč priromala pošiljka, iz katere se je usul belkast prah. Priloženo je bilo sporočilo, vsebina pa vam bo nagnala strah v kosti. Oseba namreč novinarki piše, da bi jo živo zažgala in ji 'odšaraufala' glavo. Avtorica, sporočilo je napisano v ženskem spolu, je nanizala še nekaj žaljivk, ki jih ne bomo ponavljali, jih pa lahko preberete spodaj.