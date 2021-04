Razkrivamo, kaj bodo v prihajajočih dneh počeli ministri

Zagotovo vas zanima, kaj bodo v prihajajočih prazničnih dneh počeli predstavniki naše vlade. Na ministre smo naslovili vprašanja in morda boste presenečeni, ko boste prebrali, kakšne načrte imajo.



Ministrica Simona Kustec bo prihodnji teden na delovnem mestu, razen 27. 4., ko je zaradi praznika dela prost dan, so sporočili z ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.



Minister za javno upravo bo nekaj prostega časa preživel v krogu družine in na košarkarskem igrišču. »Prvomajski prazniki bodo za ministra Boštjana Koritnika zaradi prihajajočega predsedovanja Slovenije Svetu EU delovno obarvani. V torek, 27. 4. 2021, bo minister na uradnem obisku v Bruslju, kjer se bo med drugim sestal s podpredsednico Evropske komisije Margretho Vesthager in komisarjem za notranji trg Thierryjem Bretonom. V sredo, 28. 4. 2021, pa se bo udeležil digitalnega foruma na temo umetne inteligence, ki ga organizira Microsoft Europe. Kolikor mu bo ostalo prostega časa, ga bo preživel v Sloveniji, v družinskem krogu, vsaj kakšen dan pa nekaj ur tudi na košarkarskem igrišču,« odgovarjajo na ministrstvu.



Prav nič kaj dopustniško pa v prihodnjih dneh ne bodo minili dnevi ministra za obrambo. Matej Tonin je na naše vprašanje odgovoril tako: »Prihajajoče praznike bom preživel delovno. Delali bomo na domači njivi in uredili vrt.«



Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch bo prihodnji teden delala kot običajno, pa so sporočili iz njenega kabineta. Delovno bo prihodnji teden preživela tudi ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič.



Iz kabineta ministra Zdravka Počivalška pa so odgovorili tako: »Predaleč je še prvi maj, da bi si minister že delal načrte. Verjetne možnosti so, da bo delal kaj doma, preživljal čas s svojo družino ali kaj povsem drugega.«



»Minister Janez Cigler Kralj bo med prazniki izkoristil en dan dopusta, in sicer v ponedeljek. Veseli se tega podaljšanega prostega vikenda, ki ga bo preživel s svojo družino. V nadaljevanju tedna pa ima že planirane številne službene obveznosti,« so sporočili iz ministrovega kabineta.



Doma bo praznični teden preživel tudi minister za okolje Andrej Vizjak, so pojasnili v njegovem kabinetu.



»Minister Jože Podgoršek bo zaradi delovnih obveznosti del praznikov preživel delovno, preostali prosti čas pa bo namenil svoji družini in kmečkim opravilom v domačem okolju,« odgovarjajo na naše vprašanje na ministrstvu za kmetijstvo.



Minister za finance Andrej Šircelj, minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec, minister za kulturo Vasko Simoniti, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, minister za zdravje Janez Poklukar in minister za zunanje zadeve Anže Logar na vprašanja niso odgovorili.



