Razkrivamo: Slovenija uvaža gorivo iz teh držav, presenetil vas bo lanskoletni preobrat

Naftni trgovci v Sloveniji surove nafte ne kupujejo, ker nimajo rafinerijskih zmogljivosti, zato kupujejo le končne proizvode, kot so dizelsko gorivo, neosvinčen motorni bencin, kerozin, petrolej, ekstra lahko kurilno olje, mazut, letalski bencin in utekočinjeni naftni plin.

Slovenija je razumljivo 100-odstotno odvisna od uvoza nafte iz tujine. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec in najverjetnejši bodoči mandatar Rober Golob sta dejala, da je Slovenija od ruske nafte odvisna v 90-odstotkih, a Slovenija naftnih proizvodov ne uvaža večinsko iz Rusije, temveč naftne derivate kupuje prek svetovnih trgovcev v sredozemsko-črnomorskem bazenu.

FOTO: Surs

Preverili smo, kje slovenski trgovci kupujejo tekoča goriva

Po podatkih Statističnega urada je odvisnost Slovenije na področju naftnih proizvodov od uvoza iz Rusije okrog 13-odstotna, a najnovejši podatki, ki jih bodo na Eurostatu objavili ta teden, bodo najverjetneje postregli z nižjimi podatki. Po podatkih Eurostata je Slovenija v 2020 iz Ruske federacije uvozila 24,9 % naftnih proizvodov, vendar pa je Eurostat pri tem izračunu predpostavil, da je 80 % vsega poročanega uvoza naftnih derivatov iz Avstrije v Slovenijo, dejansko uvoz iz Rusije. Ta številka se je v lanskem letu skoraj prepolovila, kažejo podatki Finančne uprave RS.

Po podatkih Sursa je bilo leta 2020 količinsko največ naftnih proizvodov uvoženih iz Italije (31%), sledil je uvoz iz Grčije (16%) in Avstrije (14%).

Na Petrolu denimo pojasnjujejo, da Rusija neposredno pri njihovi nabavi goriv predstavlja zanemarljiv delež, medtem ko naftne derivate kupuje največ iz Italije (40%), Grčije (40%) in 20 odstotkov od drugod.

Slovenija lani prepolovila uvoz iz Rusije, povišan uvoz iz emiratov

Finančna uprava RS zaradi vodi le podatke o uvozu nakupu naftnih derivatov iz tretjih držav, saj za evropske države velja brezcarinski uvoz oziroma prosti trg. Podatki razkrivajo, da je Slovenija iz leta 2020 na 2021 prepolovila uvoz iz Rusije, ki je v lanskem letu znašal 20 odstotkov v skupini tretjih držav (leta 2020 45%, 2021 20%).

Seznam tretjih držav izvoznic naftnih derivatov z deleži uvoza po neto teži za leti 2020 in 2021. Velja za Slovenijo. FOTO: Furs

Medtem ko Rusija v letu 2020 držala primat v Sloveniji kar se uvoza naftnih derivatov iz tretjih držav tiče, pa je v letu 2021 padla na drugo mesto. Občutno se je povečal uvoz iz Egipta (iz 3,7 % v letu 2020 na 47,2 % 2021). Podatki še kažejo, da se je v enem letu skoraj prepolovil uvoz iz Turčije, medtem ko sta se med prodajalci Slovencem pojavili Savdska Arabija in Združeni Arabski Emirati, skupaj v 10% od vseh uvoženih naftnih proizvodov iz tretjih držav.

Poudariti je treba, da so na seznamu države, od koder je Slovenija proizvode kupila, ki pa ni nujno država porekla. Povsem mogoče je, da tudi Egipt kupuje surovo nafto ruskega porekla, jo predela in izvozi v Slovenijo, kar pomeni, da bi tudi v tem primeru embargo ruske nafte vplival na nadaljnjo rast cen goriv in dobave. Na Petrolu, denimo ne vedo, koliko v velikih rafinerijah ob Sredozemlju in Črnem morju predelajo ruske nafte, saj rafinerije tega podatka ne razkrivajo, a kot so dejali za STA, je kar nekaj velikih rafinerij - na primer na Siciliji, v bolgarskem Burgasu in v srbskem Pančevu - v ruski lasti in od teh držav bo odvisno, kaj bodo storile, če rafinerije ne bodo želel predelovati nafte, ki ni ruskega izvora.

Egipčanski uvoz blaga iz Rusije

Medtem analitik s Primorskih skladov in vodja službe za upravljanje s tveganji Peter Mizerit na podlagi javno dostopnih podatkov ocenjuje, da Egipt iz Rusije uvozi pre predvsem žita, medtem ko goriva, nafto in druge destilati predstavljajo le okoli 16 milijonov ameriških dolarjev v letu 2021, kar ni veliko glede na to, da je bilo celotnega uvoza iz Rusije okoli 2,5 milijarde ameriških dolarjev.

Egipt je sicer na 25. mestu med državami proizvajalkami nafte, po čemer bi Mizerit dodatno sklepal, da ni visoko odvisen od uvoza iz Rusije. »Več je uvozi iz Združenih Arabskih Emiratov. Zanimivo je sicer, da je Egipt kljub lastni proizvodnji nafte v bistvu zadnja leta neto uvoznik, kar pomeni, da porabi več, kot je proizvede. Deloma morda uvaža dodatne količine surove nafte tudi zato, da jo predela v rafinerijah in nato ponovno izvozi kot naftne derivate,« pojasnjuje Mizerit.