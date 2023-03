Šele po njegovi smrti je prišla na dan novica, da je velikana rock glasbe Davida Bowieja (1947–2016) mrcvarila huda fobija pred letenjem. Razkril jo je šele njegov sin in filmski režiser Duncan Jones, ki pravi, da njegov oče sicer nikoli ni dovolil, da bi ta fobija na kakršen koli način ovirala njegovo kariero in vplivala nanjo. »Moj oče je imel resnično grozen strah pred letenjem. Spomnim se, da sem sedel zraven njega in redno opazoval, kako se je s prsti oprijemal sedežev ter jih zarival v naslonjala, ta prizor pa se je ponavljal ob vsakem vzletu in pristanku. Izjemno se je bal turbulenc.« ...