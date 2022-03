Razkrito, v katerih slovenskih mestih je največ drog

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami je danes objavil rezultate mednarodne raziskave o vsebnosti drog v odpadnih vodah, v katero je bila že petič vključena tudi Slovenija. Poraba večine drog v letu 2020 je padla, vendar je lani spet presegla raven pred začetkom epidemije, so zapisali v sporočilu za medije.

Mednarodna raziskava o uporabi prepovedanih drog SCORE 2021 temelji na analizi neprečiščene odpadne vode, s katero ugotavljajo vsebnost posameznih drog in njihovih biomarkerjev. Na osnovi teh podatkov lahko ocenijo uporabo prepovedanih drog na posameznem območju.

V raziskavo vključenih šest slovenskih mest

V raziskavo je od leta 2019 vključenih že šest slovenskih mest; Ljubljana, Domžale-Kamnik, Maribor, Koper, Novo mesto in Velenje. Ugotavljali pa so prisotnost biomarkerjev štirih stimulativnih drog, in sicer kokaina, ekstazija (MDMA), amfetamina in metamfetamina, dodatno pa tudi biomarkerja THC.

Kokain v Kopru

Glede na ugotovitve raziskave je najvišja koncentracija biomarkerjev kokaina v Kopru, Ljubljana je na drugem mestu, najnižja koncentracija pa je v Mariboru. Z izjemo Kopra so se vsa slovenska mesta s povprečnimi normaliziranimi masnimi obremenitvami uvrstila pod povprečje SCORE monitoringa.

Ekstazi v Velenju

Najvišja koncentracija biomarkerjev ekstazija in amfetamina je bila določena v Velenju. Na območjih Domžal in Kamnika, Maribora ter Kopra pa je bil amfetamin pod mejo kvantifikacije v vseh vzorcih odpadnih vod. Največ metamfetamina in biomarkerjev THC je bilo določenih v Ljubljani.

THC nad povprečjem povsod

Glede na koncentracijo THC so se sicer vsa mesta uvrstila nad povprečje, glede na metamfetamin pa globoko pod povprečje. Tudi glede na uporabo drog je najbolj razširjen THC, skupaj s kokainom.