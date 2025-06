Razkrito, koliko slovenskih staršev preko mobilnega telefona sledi otroku

V raziskavi »Varna raba interneta in starši«, ki jo je izvedel Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, se kaže, da znaten delež staršev ne ravna v skladu s priporočili stroke glede starosti vstopa otrok v splet oziroma obsega dnevne uporabe. Tako ravna okoli desetina staršev za otroke v starosti do 5 let, petina za 6–9 let stare otroke ter kar polovica pri otrocih od 10 let naprej.

Zbiranje podatkov za sklop »Varna raba interneta in starši« je v okviru 1ka verjetnostnega panela potekalo v juniju 2024, sodelovalo je 931 respondentov, od tega 266 staršev (oziroma skrbnikov), ki so odgovarjali na vprašanja o rabi interneta pri njihovih otrocih (starost 0–17 dopolnjenih let). FOTO: Safe.si

Velika večina staršev tudi ne upošteva priporočil o vstopni starosti v rabo družbenih omrežij, tretjina pa glede prve rabe mobilnega telefona. Rezultati tudi kažejo, da je posebej pomembna oziroma kritična starost 10–12 let, saj pri tej starosti večina otrok vstopi v vse vidike rabe spleta, vključno z dostopom preko pametnega telefona.

To otroci najpogosteje počnejo na spletu

Otroci na spletu po poročanju staršev najpogosteje gledajo videe, razen v starosti 16–17, ko je na prvem mestu igranje videoiger. V igranje videoiger sicer vstopi že tretjina otrok v starosti 3–5 let, v starosti 10–12 let jih igra že štiri petine, kasneje pa okoli 90 odstotkov otrok.

Sledenje otroku preko mobilnega telefona izvaja polovica staršev.

S starostjo 10–12 let skoraj vsi otroci uporabljajo internet za šolsko delo; v tej starosti polovica otrok že uporablja tudi družbena omrežja, čeprav je za vstop v uporabo družbenih omrežij praviloma potrebna starost 13 let oziroma jih lahko brez dovoljenja staršev uporabljajo šele pri starosti 15 let. V starosti 13–15 let uporaba družbenih omrežij, tako starši, preseže 90 odstotkov. Družbena omrežja prestavljajo glavnino časa, ki ga otroci preživijo in internetu. Pri tem se v vseh starostnih skupinah najpogosteje uporablja YouTube, razen pri starosti 13–15 in 16–17, ko se najpogosteje uporablja Snapchat.

Kdaj prvi pametni telefon?

Pametni telefon se začne med otroci, ki uporabljajo splet, pojavljati v starosti 6–9 let, kjer ga ima že tretjina otrok. V starosti 10–12 let ima pametni telefon že tri četrtine otrok, od starosti 13 let naprej pa ga imajo praktično vsi otroci.

Otroci, ki sicer uporabljajo splet, vendar še nimajo pametnega telefona, pa kar v polovici primerov uporabljajo pametne telefone drugih oseb. Starejši otroci (16–17 let) so prvi mobilni telefon v povprečju dobili pri 11 letih, vendar se ta starost pri mlajših otrocih premika proti starosti 10 let. Sledenje otroku preko mobilnega telefona izvaja polovica staršev. Najpogostejša omejitev rabe mobilnega telefona je neuporaba med obroki (93 %), sledi prepoved uporabe ponoči (75 %) ter omejitve naročniškega paketa (60 %). Starševski nadzor na napravi uporablja 48 % staršev, prepoved nošnje mobilnega telefona v šolo pa 41 %. S starostjo otroka omejitve sicer hitro izginjajo: 73 % staršev otrok starih med 16–17 let poroča, da njihovi otroci nosijo telefon v šolo.

Neprimerne vsebine Neprimerne oziroma nezakonite vsebine je po poročanju staršev srečala četrtina (24 %) otrok starih 3 leta in več. Večinoma gre za žaljive vsebine (63 %), slabe zglede (59 %) in nasilje (56 %), sledijo zavajajoče vsebine (44 %) in vsebine za odrasle (14 %). Pri tem je bila večina (74 %) otrok po oceni staršev zaradi tega vznemirjena, 16 % pa celo zelo vznemirjenih. Večina je (po mnenju staršev) o tem obvestila starše (85 %), nekateri tudi vrstnike (38 %); učitelji se pri tem ne pojavijo. Četrtina staršev, ki so o tem poročali, navaja, da so neprimerne vsebine prijavili, pri čemer niso prejeli povratne informacije glede prijave.

Dve tretjini staršev otrok v starosti 13–17 let navaja, da je njihov otrok na spletu pod vplivom lepotnih idealov, ki skupaj z vplivom spletnega oglaševanja prevladujeta (56–57 %) od vključno 3–5 let naprej. V pogledu vplivanja na otroke prek spleta starši v sledečem zaporedju glede na pogostost navajajo spletne vplivneže, vrstniške pritiske, sporne vrednote, nasilne videoigre ter nazadnje spletno pornografijo.