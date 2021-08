Razkrito, koliko cepljenih je do zdaj potrebovalo bolnišnično zdravljenje

V slovenskih bolnišnicah se je zaradi okužbe z novim koronavirusom do zdaj zdravilo 73 bolnikov, ki so bili cepljeni proti covidu 19. Necepljenih bolnikov pa je bilo 3.170, je zapisano na straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje (Nijz).



Podatke zbirajo tudi po posameznih tednih. Zadnji so na voljo za obdobje od 9. do 15. avgusta. Takrat je bilo z resno akutno okužbo dihal hospitaliziranih 27 necepljenih covidnih bolnikov in trije cepljeni.



V bolnišnicah se po podatkih sledilnika covida 19 danes zdravi 86 bolnikov. Od tega 52 v UKC Ljubljana, 24 v UKC Maribor, šest v bolnišnici Celje in štirje na Kliniki Golnik.



V UKC Maribor se na akutnem oddelku zdravi 16 bolnikov, njihova povprečna starost je 62,6 leta. Intenzivno zdravljenje potrebuje osem pacientov, ki so v povprečju stari 63,1 leta, so sporočili iz UKC Maribor.

Komentarji: