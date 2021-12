Razkrito, kje v Sloveniji so mimo pravil cepili mladoletne

Čeprav Evropska agencija za zdravil (EMA) uporabo vektorskih cepiv (AstraZeneca in Janseen) dovoljuje le za odraslo populacijo, se je v Sloveniji z njimi cepilo kar nekaj mladoletnih oseb. Zdravstvena inšpekcija je ugotovila, da je teh primerov kar 47. Največkrat je šlo za uporabo cepivo Janssen, največ se jih je z njim cepilo julija.

Čeprav so na NIJZ sprva ugibali, da gre pri tem za napako pri vnosu podatkov v elektronski sistem cepljenja, a kot razkriva postal Necenzurirano ni šlo za posamezne primere, temveč so se ta cepljenja dogajala od spomladi pa vse do septembra, ko je bilo cepljenje z Janssenom v Sloveniji, zaradi smrti 20-letnice, dokončno ustavljeno.

Največ v UKC Ljubljana

Zapisniki zdravstvene inšpekcije razkrivajo, da je največ mlajših od 18 let, skupaj sedem, odmerke vektorskih cepiv prejelo v UKC Ljubljana. Od tega jih je šest prejelo cepivo Janssen, eden pa cepivo proizvajalca AstraZeneca. V Zdravstvenem domu Radovljica je odmerek cepiva Janssen prejelo šest mladoletnikov, v Trbovljah pa so dva mladoletnika cepili z Janssnom in enega z AstraZeneco. Več kršiteljev je tudi med zasebnimi izvajalci cepljenja, med drugim so kršitev odkrili tudi v Zdravstvenem zavodu Zdravje, ki je v lasti dr. Marka Bitenca, nekdanjega člana vladne svetovalne skupine za covid-19, poroča portal Necenzurirano.

Koliko so bili stari mladoletniki, ni znano, saj gre za varstvo osebnih podatkov. Prav tako ni jasno, kdo so zdravniki, ki so cepili mimo pravil. Inšpektorji so v postopkih ugotavljali, ali je morda prišlo do napak pri vpisu podatkov, prav tako so zaslišali cepljene mladoletnike. V večini so ugotovili, da se podatki ujemajo.

Končna številka vseh kršitev pa še ni znana, saj inšpektorji še niso končali z vsemi pregledi.