Razkrito, kako razkošne vile bosta na Bledu gradila najbogatejša Slovenca (FOTO in VIDEO)

Najbogatejša Slovenca Samo in Iza Login imata na Gorenjskem velike gradbene načrte. Tako nujno podjetje Santos Estate, po poročanju Forbes Slovenija, blizu Blejskega jezera načrtuje gradnjo šestih vil.

Kot je znano, sta najbogatejša Slovenca sicer ločena, a poslovno seveda še sodelujeta. Načrti za šest vil na južni obali Blejskega jezera in obnovo Vile Epos, katere prizidek je zasnoval znameniti Jože Plečnik, so delo londonskega arhitekturnega studia Tim Fu.

Vsaka bo imela med 1500 in 2300 kvadratnimi metri zemljišča.

Vile bodo imele pritličje, prvo nadstropje in mansardo, njihova višina pa ne sme preseči najvišjega slemena Vile Epos. Vsaka vila bo imela med 1500 in 2300 kvadratnimi metri zemljišča, razporejene pa bodo okoli središčnega parka, so še razkrili v Forbes Slovenija.