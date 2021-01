Razkrili, kako bodo v Ljubljani testirali tri tisoč šolnikov (VIDEO)

Koordinatorja testiranja in cepljenja proti covidu 19je predstavil, kako bo potekalo hitro testiranje oseb, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno dejavnost na območju Mestne občine Ljubljana. Začelo se bo v ponedeljek, 25. januarja, preden se odprejo vrtci in šole za prvo triado. Prihodnji teden, od 1. februarja, bodo testirali tudi profesorje.Zaposlene v vzgojno-izobraževalni dejavnosti bodo množično testirali s hitrimi antigenskimi testi na Gospodarskem razstavišču. Pomembno je, da je prostor, kjer testiramo, velik in zračen, saj to zmanjša možnost prenosa okužbe na zdravstvene delavce in na tiste, ki se testirajo, ter lahko dostopen invalidom. Testiralo se bo blizu 3.000 ljudi, zato bodo začeli ob 7. uri in zaključili ob 20. uri. Sodeloval bo 50-članski tim ZD Ljubljana.Ponedeljski bodo do nadaljnjega rezervirani za testiranje šolnikov. Na vprašanje, kako bodo testiranja potekala v naslednjih tednih, ko otroci ob ponedeljskih ne bodo ostajali doma, da bodo lahko testirali učitelje, je Zafošnik odgovoril: »Pomembno nam je izhodišče, kje smo v tem trenutku, ker so učitelji bili doma, se družili. Ti testi so mišljeni za zdravo populacijo, da v zdravi populaciji zgodaj odkrijemo nekoga, ki je okužen.«Ne pričakujemo večjih težav, pričakujemo pa garanje, je dodal. Računajo, da bodo učitelji znali upoštevati njihova navodila in ne bo prihajalo do gneče. Učitelji že vedo za uro, ko naj bi se testirali, sporočila jim jo je Mestna občina Ljubljana.Če bo kdo pozitiven, bo šel domov v izolacijo, zdravstvenemu osebju pa ni treba v izolacijo, ker je jasen protokol oziroma uporaba zaščitnih sredstev.»Postopek je neinvaziven, zelo kratek, je poudaril. Če je to pogoj, da odpremo šole, vrtce, dajmo to narediti skupaj,« je pozval.