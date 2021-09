Razkril, kako je s 27-letnikom, ki je zaradi korone v komi

FOTO: Twitter

Epidemiološka slika v državi je slaba. ECDC celo ocenjuje, da je najslabša v Evropski uniji. Ob zadnjih ukrepih, ko je vlada zaostrila pogoje PCT in PC, je po aktualnih ocenah v državi trenutno 13.588 aktivnih primerov okužb s koronavirusom. Od tega se na današnji dan v bolnišnicah zdravi 382 oseb, od tega 104 potrebujejo zdravljenje na intenzivni negi. Najmlajši hospitalizirani bolnik ima 24 let, najmlajši bolnik na intenzivni negi pa 27.Sodelavec obolelega 27-letnika (tako se je sam predstavil) je na twitterju razkril, da so ga danes zbudili iz kome in da ga čaka dolga rehabilitacija. »Sodelavca (27) zbudili iz kome. Najmanj 3 mesece rehabilitacije kaj mu je še pustila korona se bo pa še videlo,« je zapisal in na vprašanje sledilcev, ali je bil cepljen odgovoril. »Istočasno sva bila na dopustu, tako da ne vem detajlov pa tudi ne bi jih dajal. Nameraval se cepiti s sputnikom v Srbiji, tudi če se je, se je prekasno, da bi ta učinkoval. Je pa dejstvo, da je imel prekomerno težo in da je kadilec bistveno vplivalo. / obesity poveča risk za 160%,« je še razkril.