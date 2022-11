Razkril dolgo zamolčano skrivnost Dolge njive (FOTO)

Živimo v časih, ko mislimo, da vse vemo in da je vse, kar se je zgodilo, zapisano na svetovnem spletu. Kljub temu pa nekaterim še vedno uspe razkriti kakšno skrivnost. Eden od njih je upokojeni brigadir Slovenske vojske Janez Kavar, znan po Tržiču in širše, nekoč teritorialec, obrambni ataše v Washingtonu, vojaški predstavnik v Bruslju pa tudi alpinist in gorski reševalec. Že dolgo ga je glodalo skrivnostno dogajanje med drugo svetovno vojno na eni od tržiških planin, Dolgi njivi pod Košutnikovim turnom, to poletje pa je vse skupaj razkril v knjigi Skrivnost Dolge njive. Prepovedano območje ...