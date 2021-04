Raziskujemo mite o električnih avtomobilh

Predstavljajte si: sedite za krmilom vašega avtomobila. Skozi vetrobransko steklo se izmenjavajo slikoviti prizori spreminjajoče se okolice. Vožnja je mirna, brezskrbna in tiha. Z lahkoto se vaše misli zlijejo z zunanjostjo … nobenih skrbi. Samo varna vožnja, polna užitkov. Ne, ne sanjate. To je začetek vaše nove e-izkušnje.Čas je, da končno porušimo vse mite o električni mobilnosti in vas navdušimo nad vožnjo prihodnosti.