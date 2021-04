Raziskava med Slovenci: tako »kaotično in brezupno« doživljajo zaprtje države

Koliko anketiranih bi se cepilo?

Ljudje ponovno zaprtje države sprejemajo negativno, skoraj petina vprašanih je osebno doživljanje trenutne situacije opisala kot kritično, na trenutke kaotično ali povsem brezupno, kar je podobno, kot v času božičnih praznikov, ob tokratni raziskavi ugotavljajo v podjetju Valicon. Po mesecu dni stagnacije je namera cepljenja ponovno v porastu.Delež prebivalcev, ki situacijo dojemajo kot kritično, na trenutke kaotično, se je v zadnjih dveh tednih povzpel z osem na 13 odstotkov. Več je tudi takšnih, ki situacijo dojemajo kot povsem brezupno (pet odstotkov). Po navedbah Valicona je pri tem vidna razlika z enakim obdobjem lani, ko je bil na vrhuncu prvega vala delež tistih, ki so svoje doživljanje opisovali negativno, sedemodstoten. Največ pesimizma so (17 odstotkov), so zaznali v času božičnih praznikov.Delež anketirancev, ki menijo, da se situacija izboljšuje, je tako v primerjavi s prejšnjo meritvijo občutno padel, več pesimizma glede razvoja dogodkov sicer zaznavajo že od konca februarja.Kljub slabšemu osebnemu počutju pa pada delež tistih, ki so zaskrbljeni zaradi novega koronavirusa. Delež bolj zaskrbljenih je v primerjavi z dvema tednoma nazaj manjši za štiri odstotne točke in znaša 64 odstotkov.Tudi v tokratni anketi je občutno več takšnih, ki menijo, da so ukrepi prestrogi. Delež teh je od prejšnjega tedna zrasel za 10 odstotnih točk in zdaj znaša 59 odstotkov. Z 71 na 77 odstotkov je zrasel delež tistih, ki vladi še manj zaupajo glede omejevanja širjenja virusa.Dodatno je zrasel tudi delež anketiranih, ki svoje življenje dojemajo kot bistveno manj ali manj kakovostno v primerjavi s časom pred pojavom virusa. Takšnih je po najnovejših podatkih 61 odstotkov.V tokratni raziskavi so preverjali tudi namero prebivalcev za cepljenje, pri čemer je 58 odstotkov vprašanih odgovorilo, da so se že cepili ali pa se še nameravajo. Da bi se zagotovo cepili ali so že cepljeni, je tokrat odgovorilo 37 odstotkov vprašanih, kar je sedem odstotnih točk več kot pred dvema tednoma. Za tri odstotne točke manj pa je takih, ki bi se verjetno cepili (20 odstotkov). Da se zagotovo ne bodo cepili, je tokrat odgovorila petina vprašanih, 22 odstotkov pa jih je dejalo, da se verjetno ne bodo cepili.