Razglasili veliko verjetnost toče

Napovedali smo že precejšnjo ohladitev, ki nas čaka ta vikend, še danes zvečer in ponoči pa nas lahko doletijo padavine in tudi močnejše nevihte. Po trenutnih podatkih je prav v teh trenutkih mogoča tudi toča in sicer je velika verjetnost zanjo razglašena na območjih Koroške in Podravja.

Razglasili so veliko verjetnost pojava toče. FOTO: Arso