Razglasili so ga skoraj za narodnega heroja, zdaj pravi, da ne bo premier

Žvižgač, ki je zaposlen na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve in ga je Slovenija spoznala po nastopih na nacionalni televiziji, ko je govoril o domnevnih aferah pri nakupu zaščitne opreme v času pred in med epidemijo koronavirusa, bo vstopil v politiko. To je nedavno že namignil Požareport, zdaj pa je Gale to potrdil tudi za 24ur na Pop TV.»V državi bi bilo treba nekaj spremeniti v smislu nekih novih politik,« je dejal Gale in dodal, da bi morda potrebovali tudi nove obraze. »Ker mislim, da ta strankokracija, ki se je razpasla pri nas, ni demokracija.« Možakarja, ki so ga mnogi imenovali za narodnega heroja, pa ne zanima premierski položaj. »Ivan Gale ne bo nikoli noben mandatar ali pa premier. Tudi zato, ker se v tem ne vidim. Pa tudi nisem dovolj sposoben za opravljanje te funkcije.«