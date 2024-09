Razglasili smo najboljšo Onino zgodbo 2024: Zmagala je ...

Nocoj smo dobili že 29. zmagovalno zgodbo literarnega natečaja Onina zgodba, ki ga uredništvo revije Onaplus in priloge Ona razpisuje že od leta 1996 (prihodnje leto praznujemo 30. jubilej). Pod letošnjim sloganom Povej mi resnico, slavi zgodba Rojstni dan, pod katero se je podpisala avtorica Petra Bauman. Njena zgodba je zmagala izmed 161 prispelih zgodb, bralke in bralci pa ste jo izglasovali za najboljšo iz deseterice finalistk, ki jih je izbrala naša strokovna komisija.

Slavnostna razglasitev izbora Onine zgodbe 2024

V prostorih medijske hiše Delo se je ob 18. uri zbralo 50 ljubiteljev kratkih zgodb. Na povabilo so se med drugim odzvali ministrica za kulturo, avtorice in avtorji letošnjih zgodb, nagrajenke in nominiranci preteklih natečajev Onine zgodbe.

Na prireditvi, ki jo je povezovala Delova novinarka Vesna Milek z mislijo Virginie Woolf »Če ne poveš resnice o sebi, je ne moreš povedati niti o drugih,« sta goste uvodoma pozdravili direktorica Dela Nataša Luša in ministrica za kulturo dr. Asta Vrečko