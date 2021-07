Razglasili kralja golaža (FOTO)

Tri najboljše ekipe Fotografije: Darko Naraglav

Vsako leto pride ekipa Bar Dory s Polzele, a ji še ni uspelo zmagati.

V prijetni senci visokih dreves se je pomerilo kar 18 kuharskih ekip. Pri vseh je bilo čutiti pravo zagnanost in željo po čim boljšem golažu, tekmovalci so se trudili tudi čim lepše urediti svoj kotiček in omizje. Vsaka ekipa je od organizatorjev iz Turističnega društva Griže prejela tri kilograme govejega mesa, prav toliko čebule in kruh, za začimbe pa so morale poskrbeti same.Po dobrih treh urah je jed ocenjevala komisija v sestaviin. Že med kuho so opazovali delo, na koncu pa tudi poskusili in ocenili vseh 18 golažev, ki so jih predse dobili pod šifro, brez navedbe ekipe. Kot so povedali ob razglasitvi rezultatov, so prav vse ekipe pripravile izjemno slastno jed na žlico, tako da so o zmagi na 17. golažijadi odločale malenkosti.Največ točk in pokal za prvo mesto je komisija dodelila golažu, ki ga je skuhala ekipa Mestne skupnosti Žalec pod vodstvom, ki je prejela tudi kuhalnico za kralja golaža, na kateri so napisani vsi dozdajšnji zmagovalci. Drugo mesto je zasedla ekipa Dead cow Boys z vodjo, tretje pa ekipa Gotovelj z vodjo. Posebno nagrado, sliko nedavno umrlega domačega slikarja, je za najlepše urejen prostor prejela ekipa Vaška lipa, ki jo je vodilVse preostale so prejele male pokale za četrto mesto. Priznanja in pokale sta predala predsednica KS Grižein predsednik TD Griže, ki je bil ztudi glavni organizator, vodja protokola pa je bil. Ob prijetnem druženju so se mojstri in ljubitelji golaža strinjali, da se zagotovo spet vidijo na 18. golažijadi. Če bomo le odgnali to presneto korono!